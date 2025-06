Il ventilatore a piantana Midea vi conquisterà con le sue 7 pale bioniche e il potente motore AC da 50W che garantisce un flusso d'aria fino a 60 m³/min. Con 3 velocità regolabili, oscillazione a 90°, timer programmabile e telecomando incluso, questo ventilatore silenzioso (solo 45 dB) è perfetto per ogni ambiente. L'altezza regolabile da 110 a 130 cm e il display LED lo rendono estremamente versatile per soggiorni, camere e uffici. In sconto del 20% è un vero must have dell'estate, se cercate delle soluzioni alternative all'aria condizionata.

Il Ventilatore a piantana Midea rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un sistema di raffreddamento efficace e silenzioso per ambienti domestici e lavorativi. Grazie al motore AC da 50W e alle 7 pale bioniche, vi garantirà un flusso d'aria potente fino a 6 metri di distanza, perfetto per rinfrescare camere da letto, soggiorni, uffici e spazi di medie dimensioni. La silenziosità di soli 45 dB lo rende particolarmente indicato per chi lavora da casa o studia, senza disturbare la concentrazione.

Questo ventilatore soddisfa le esigenze di praticità e controllo grazie al telecomando e al display LED intuitivo, permettendovi di regolare velocità, timer e oscillazione senza alzarvi. L'oscillazione a 90° orizzontale e 25° verticale distribuisce uniformemente l'aria fresca, mentre l'altezza regolabile da 110 a 130 cm vi consente di dirigere il flusso dove più ne avete bisogno. Ideale per famiglie che desiderano comfort personalizzato in ogni momento della giornata.

Senza alcun dubbio, rappresenta un'eccellente opportunità con uno sconto del 20% che porta il prezzo da 49,90€ a soli 39,99€. Vi consigliamo l'acquisto perché combina potenza, silenziosità e versatilità in un unico prodotto. La tecnologia avanzata del motore AC, le 7 pale bioniche e l'oscillazione a doppio asse lo rendono ideale per qualsiasi ambiente domestico o lavorativo. Il controllo remoto e il timer da 7 ore aggiungono praticità d'uso, mentre il design elegante si adatta perfettamente a ogni arredamento.