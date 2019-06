Video falsi, ora un’IA fa dire ciò che vuole alle persone

Ricercatori della Stanford University, del Max Planck Institute for Informatics, della Princeton University e di Adobe hanno messo a punto un'IA in grado di manipolare il parlato umano in un video, semplicemente cambiando il testo nella sua trascrizione.

Già da un po’ sappiamo che esistono IA in grado di sostituire i volti delle persone nei video, in maniera più o meno convincente, o anche di generarne di nuovi. Ora però la manipolazione ha fatto un ulteriore passo avanti. Alcuni ricercatori della Stanford University, del Max Planck Institute for Informatics, della Princeton University e di Adobe hanno infatti messo a punto un’IA in grado di manipolare il parlato umano in un video, semplicemente cambiando il testo nella sua trascrizione.

‎La tecnologia messa a punto sembrerebbe in grado di modificare il video, preservando al tempo stesso le caratteristiche di chi parla. L’algoritmo infatti prima analizza i fonemi e il modo di pronunciare le lettere e le parole nel video originale, creando un modello della testa della persona che sta parlando, così da riprodurne correttamente voce e movimenti.

In seguito, una volta modifica la trascrizione, l’algoritmo esegue una ricerca dei segmenti che contengono i movimenti delle labbra corrispondenti alle parole nuove, sostituendo la frase originale. La parte sostituita però potrebbe essere ancora riconoscibile, perché sarebbero presenti micropause e salti dovuti al fatto che si tratta di tanti microframmenti “cuciti” assieme nel video. Per questo l’algoritmo interviene ancora per rendere il tutto più fluido e realistico, in modo che il video appaia naturale.

Ovviamente la nuova soluzione non ha mancato di sollevare perplessità e paure visto che potenzialmente si potrebbe far dire qualsiasi cosa facendola sembrare naturale anche a personaggi pubblici o politici, ma Ohad Fried della Stanford University ha minimizzato, sostenendo che c’erano le stesse paure con i fotomontaggi, ma che alla fine il loro impatto non è stato certamente drammatico sulla nostra realtà.

Lo scienziato ha comunque spiegato che molte soluzioni sono allo studio, come il digital watermarking e che secondo lui questa tecnologia potrà invece essere molto utile nell’evitare di dover rigirare da zero intere sequenze, di film o semplicemente di trasmissioni, in cui la battuta è sbagliata o la frase è stata tagliata. ‎‎‎

Gli scienziati si stanno rivelando ancora una volta eccessivamente ottimisti nei confronti delle nuove tecnologie? Forse, certo è che già attualmente è diventato assai difficile riconoscere un video manipolato da uno originale, anche per un’IA, tanto che in molti stanno studiando soluzioni alternative che consentano di identificare con assoluta certezza cosa è vero e cosa no, aspetto fondamentale soprattutto nel caso di prove forensi.