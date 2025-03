A 178€, questo proiettore batte quelli più cari: Netflix, 4K e Dolby Audio inclusi

Se state cercando un proiettore che offra prestazioni eccezionali senza dover spendere una fortuna, il WiMiUS K9 è perfetto oggi. Con un prezzo di 178,11€ su Aliexpress, grazie al coupon "ITAS20", questo proiettore offre una qualità d’immagine e audio che competono con modelli ben più costosi. Supportando Netflix, 4K e Dolby Audio, il WiMiUS K9 si presenta come un'opzione ideale per chi vuole portare il cinema a casa a un prezzo molto vantaggioso.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Vedi offerta

WiMiUS K9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WiMiUS K9 è equipaggiato con un sistema operativo Linux, che offre una navigazione più fluida rispetto ai tradizionali sistemi Android. Con supporto nativo per Netflix, YouTube, Prime Video e altri servizi di streaming, non dovrete più preoccuparvi di collegare dispositivi esterni come una chiavetta TV. Inoltre, grazie al supporto per Dolby Audio, questo proiettore offre un'esperienza audiovisiva di qualità, regalando un suono ricco e immersivo che vi farà sentire quasi come al cinema,

Una delle caratteristiche più notevoli del WiMiUS K9 è la sua messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale 6D. Con il suo sistema di zoom ottico e tracciamento in tempo reale, il proiettore si adatta automaticamente alla posizione e inclinazione, garantendo una proiezione precisa e senza distorsioni. La risoluzione nativa di 1080P, che supporta anche il 4K, offre immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia NTSC al 99% assicura una riproduzione dei colori vivida e realistica. Grazie al design chiuso e sigillato, il motore ottico è protetto dalla polvere e il rumore è ridotto al minimo, per un'esperienza visiva davvero senza interruzioni.

Con la connessione WiFi 6 e Bluetooth 5.2, il WiMiUS K9 offre prestazioni senza pari in termini di stabilità e velocità. La trasmissione dei dati è rapida e senza ritardi, mentre il segnale WiFi rimane stabile anche durante le sessioni di visione più lunghe. Grazie alla compatibilità con dispositivi Bluetooth, potete collegare facilmente altoparlanti o cuffie Bluetooth, e l'interfaccia HDMI e USB offre molteplici opzioni di connessione per il lavoro e l'intrattenimento.

Vedi offerta