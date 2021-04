Vivid, arriva in Italia la piattaforma che insegna a gestire il proprio denaro

Vivid Money, start-up che unisce banking e investimenti in un’unica app, sbarca oggi in Italia. La fintech tedesca vuole educare i suoi utenti alla gestione del proprio denaro, in modo sicuro e senza rischi, anche per chi si approccia per la prima volta al mondo degli investimenti.

Iscrivendosi a Vivid Money si ottengono subito gratuitamente un conto bancario con IBAN tedesco e una carta di debito Visa in metallo. La carta – disponibile anche in forma virtuale – non riporta al suo esterno alcun dato e può essere bloccata e sbloccata con un solo click; Vivid sta inoltre lavorando per l’integrazione con Google Pay e le altre principali piattaforme di pagamento.

L’iscrizione è gratuita con il conto Standard, ma per i primi tre mesi si hanno anche tutti i vantaggi aggiuntivi del conto Prime, attivabile in seguito per 9,90€ al mese. Vi rimandiamo al sito ufficiale per avere maggiori informazioni.

Tanti servizi bancari a portata di app

Una delle maggiori comodità che Vivid offre in ambito banking è quella di poter creare dei conti secondari – le “Pocket” – ognuna con un proprio IBAN. Le Pocket possono essere utili per dedicare un budget specifico a un determinato scopo, ma hanno anche il vantaggio di poter essere condivise con altri utenti, semplificando così la gestione tra più persone di spese, affitti e bollette. La possibilità di aggiungere anche valute diverse dall’euro (oltre 100 quelle disponibili, senza alcuna commissione per il cambio) risulta invece particolarmente utile soprattutto in caso di viaggio all’estero.

L’app permette inoltre di svolgere con un semplice drag-and-drop una moltitudine di operazioni, dal trasferire liquidità tra i vari conti all’inviare o richiedere denaro a un altro utente. Gli smart analytics, infine, consentono di monitorare le proprie spese quotidiane e i pagamenti ricorrenti, tracciando tutti gli abbonamenti attivi a servizi come YouTube o Netflix.

L’evoluzione del Cashback

Vivid vuole introdurre le persone agli investimenti portando una grande evoluzione grazie allo strumento del cashback. Infatti, per la prima volta, il cahsback di Vivid viene erogato non in forma monetaria, ma come frazioni di titoli azionari delle maggiori aziende al mondo. Scelte le proprie aziende preferite, l’utente potrà quindi veder crescere i propri risparmi insieme alla performance dei titoli.

Il cashback è ancora protagonista con iniziative promozionali dedicate a specifiche attività commerciali. Per esempio, il programma “Champion”, premia l’utente che spende di più in un certo bar o ristorante, mentre le “Super Offerte” permettono sconti riservati con i più importanti brand italiani e stranieri, invitando un amico ad entrare in Vivid.

Investimenti e criptovalute in un’unica app

Oltre all’innovativo ruolo ricoperto dal cashback, a breve Vivid lancerà anche in Italia Vivid Invest, una sezione specifica dedicata proprio agli investimenti. Si potranno acquistare – con pochi click e a partire da appena 0,01€ – un’ampia gamma di 1.000 titoli azionari quotati sui listini americani ed europei, nella maggior parte dei casi senza pagare alcuna commissione.

Inoltre, specifici Pocket saranno dedicati alle criptovalute, con la possibilità di acquistare le 10 principali criptovalute sul mercato, da Bitcoin ad Ethereum, sempre a partire da 0,01€.

Si tratta di un servizio inclusivo e innovativo, che vi permette di ottenere un conto corrente gratuito e nuovi strumenti per la vostra gestione finanziaria. Se state cercando un buon conto corrente, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida dedicata ai migliori conti correnti zero spese.