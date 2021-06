Vivid si espande e supporta 50 criptovalute

Vivid è un’app bancaria che integra in un’unica soluzione pagamenti, risparmi e investimenti. Sviluppata dalla quasi omonima startup tedesca, Vivid è arrivata in Italia nell’aprile 2021 dopo l’ottimo riscontro in Germania, Francia e Spagna. L’app ha da subito supportato, nella sezione Vivid Invest, investimenti nelle dieci principali criptovalute. Lunedì 31 maggio, Vivid Money ha annunciato che espanderà il servizio ad altre 40 criptovalute alternative. In cosa consiste quest’espansione?

In queste settimane la rapida discesa del Bitcoin, determinata dalle scelte della Cina, ha prodotto effetti importanti sul mercato. Tanti ritengono che il Bitcoin sia solo a un pit-stop, mentre si sottolinea una diminuizione dei rifornimenti. Nel frattempo, la débâcle ha dato nuovamente spazio alle criptovalute alternative e in particolare quelle che hanno consumi energetici contenuti. Molti investitori e molte aziende specializzate, come Vivid Coinbase, seguono attentamente le cd. “altcoin”, le criptovalute alternative più innovative – anche nell’ottica di diversificare i rischi.

“Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è diventare l’app definitiva per la gestione delle finanze personali – ha dichiarato Alexander Emeshev, co-fondatore di Vivid Money – […] siamo orgogliosi di poter dire che oggi nessuno dei nostri competitor può vantare un’offerta così ampia e diversificata di monete virtuali”. L’annuncio è stato accompagnato da un aggiornamento della homepage di Vivid Money e dalla comparsa di una sezione dedicata agli investimenti in criptovalute.

Dalla fine di aprile, il blog inglese di Vivid Money sta trattando ampiamente e con cura le problematiche, le sfide e le opportunità degli investimenti in asset relativi alle criptovalute. Vi suggeriamo di dare uno sguardo agli approfondimenti dedicati ai differenti bitcoin, anche se non ancora tradotti in italiano. Oltre a Vivid e Coinbase altre aziende stanno contribuendo a sdoganare le criptovalute, come Samsung e Paypal.