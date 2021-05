Il rifornimento dei bitcoin è in diminuizione?

Gli asset delle criptovalute e, soprattutto, dei bitcoin sono in subbuglio. La lunga discesa era cominciata ad aprile, con il dibattito sulla sostenibilità ambientale dei bitcoin e l’avvio delle indagini del governo statunitense sulla piattaforma Binance. Il tonfo è però arrivato quando la Cina ha scelto di ostacolare le altre criptovalute e favorire il “suo” bitcoin, lo yuan digitale. In che modo il mercato dei bitcoin reagirà a questo shock?

Anche se è impossibile rispondere a questa domanda, il profilo twitter di Bitcoin Archive pone in evidenza un dato importante: dopo circa un mese, la fornitura di bitcoin sugli exchange è in forte contrazione. Secondo Bitcoin Archive, questa riduzione sarebbe volta a monetizzare i guadagni di chi ha ampiamente investito nelle criptovalute. Ciò significa che molti hanno venduto o stanno vendendo le proprie riserve di bitcoin, per far cassa e probabilmente investire in altri asset – come lasciano intendere i flussi di mercato verso l’oro. C’è anche la possibilità che molti, temendo l’eccessiva volatilità del bitcoin, stiano vendendo le loro riserve a chi ha maggior fiducia nelle criptovalute.

Sembra che sul processo pesi soprattutto la quotazione in borsa e la chiusura del Q1 2021 di Coinbase. La stabilità del valore finanziario dell’azienda statunitense, nonostante il costante calo dopo l’ingresso nel Nasdaq, sarebbe da attribuire proprio alla volontà di monetizzare, diversificare gli asset e, per i più timorosi, di reinvestire i guadagni in asset più affidabili. Questi traumi, per un asset relativamente “giovane” e caratterizzato da “volatilità da montagne russe”, possono anche giovare al bene e aiutano gli investitori a comprenderne il valore intrinseco ed estrinseco.

È auspicabile che, con una riduzione dei rifornimenti, anche fenomeni speculativi – come l’esplosione del mining, che ha provocato blackout in Iran ed è corresponsabile della carenza di semiconduttori che potrebbe accompagnarci fino al 2022 – possano essere finalmente e definitivamente ridimensionati.