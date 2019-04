Vodafone Happy Black, ecco tutti i premi fedeltà per i clienti

Happy Black è il nuovo programma fedeltà Vodafone che trasforma ogni giorno in un Black Friday, grazie alla disponibilità quotidiana di premi per i clienti.

Vodafone ha annunciato Happy Black, la nuova iniziativa per offrire ancora più valore ai propri clienti. A partire dalla giornata di ieri, 8 aprile, chi si iscriverà a Happy Black potrà accedere a una selezione di offerte esclusive con i migliori partner di Vodafone, oltre ad avere a disposizione Giga illimitati sulle mappe.

I clienti potranno così scegliere ogni mese, in totale libertà e con la massima semplicità, tutte le offerte che preferiscono all’interno di un ricco catalogo: dagli sconti esclusivi con partner come Alitalia, Mondadori Store, NOW TV e TIDAL, fino all’ingresso al cinema o alla cena offerta presso ristoranti selezionati.

Ecco nel dettaglio tutte le iniziative tra cui è possibile scegliere:

Cinema : 2 ingressi al cinema al prezzo di 1 ogni mese, anche nei weekend

: 2 ingressi al cinema al prezzo di 1 ogni mese, anche nei weekend Ristoranti : Una cena per 2 al prezzo di 1 ogni mese, prenotando in uno dei 400 ristoranti del circuito con valutazione TripAdvisor pari o superiore a 3,5

: Una cena per 2 al prezzo di 1 ogni mese, prenotando in uno dei 400 ristoranti del circuito con valutazione TripAdvisor pari o superiore a 3,5 Parchi e Attrazioni : 1 biglietto gratis per ogni biglietto pagato in uno dei parchi divertimento, acquatici e naturalistici parte del circuito

: 1 biglietto gratis per ogni biglietto pagato in uno dei parchi divertimento, acquatici e naturalistici parte del circuito NOW TV : 6 mesi del Ticket Serie TV su NOW TV a 5 euro al mese anziché 9,99 euro

: 6 mesi del Ticket Serie TV su NOW TV a 5 euro al mese anziché 9,99 euro Infinity : 6 mesi gratuiti di accesso al servizio di video streaming online on demand Infinity

: 6 mesi gratuiti di accesso al servizio di video streaming online on demand Infinity Tidal : 6 mesi di accesso gratuito al servizio di musica in streaming Tidal, con profilo Premium

: 6 mesi di accesso gratuito al servizio di musica in streaming Tidal, con profilo Premium Booking.com : Rimborso da 50 euro su una spesa minima di 200 euro

: Rimborso da 50 euro su una spesa minima di 200 euro EniStation+ : Un voucher carburante da 5 euro a fronte di almeno 100 euro di rifornimenti (escluso GPL e metano) pagati con l’app Eni Station+ effettuati nell’arco del mese solare nelle Eni Station abilitate

: Un voucher carburante da 5 euro a fronte di almeno 100 euro di rifornimenti (escluso GPL e metano) pagati con l’app Eni Station+ effettuati nell’arco del mese solare nelle Eni Station abilitate Alitalia : Sconto del 25% sui voli Alitalia nazionali ed europei per due passeggeri

: Sconto del 25% sui voli Alitalia nazionali ed europei per due passeggeri Smartphone : Fino al 10% di sconto nei Vodafone Store su uno smartphone a scelta tra quelli disponibili a questo indirizzo

: Fino al 10% di sconto nei Vodafone Store su uno smartphone a scelta tra quelli disponibili a questo indirizzo Rentalcars.com : Sconto del 10% sul noleggio nazionale o internazionale

: Sconto del 10% sul noleggio nazionale o internazionale Privalia : Buono sconto da 20 euro per gli acquisti su privalia.com o sull’app Privalia

: Buono sconto da 20 euro per gli acquisti su privalia.com o sull’app Privalia Mondadori Store : Buono da 15 euro a fronte di una spesa minima di 30 euro in libri editi da Battello a vapore, Bur, Einaudi, Electa, Fabbri, Frassinelli, Geronimo Stilton, Mondadori, Oscar Mondadori, Pickwick, Piemme, Rizzoli, Rizzoli Lizard e Sperling & Kupfer

: Buono da 15 euro a fronte di una spesa minima di 30 euro in libri editi da Battello a vapore, Bur, Einaudi, Electa, Fabbri, Frassinelli, Geronimo Stilton, Mondadori, Oscar Mondadori, Pickwick, Piemme, Rizzoli, Rizzoli Lizard e Sperling & Kupfer Leroy Merlin : Sconto del 10% sugli acquisti

: Sconto del 10% sugli acquisti Europcar: 25% di sconto sul noleggio nazionale di almeno 7 giorni, 20% di sconto su quelli di durata inferiore o con ritiro nelle stazioni di noleggio degli aeroporti di Genova, Venezia, Treviso e Verona, Palermo, Alghero e della stazione di Roma Termini

Happy Black è disponibile per tutti clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento ed è attivabile attraverso l’app My Vodafone e nei negozi. Happy Black avrà un costo di 1,99 euro al mese, col primo mese gratuito per chi sottoscrive entro il 30 aprile.