Vogue porta le proprie copertine nel mondo NFT

La rivista di moda e lifestyle Vogue e la sua filiale di Singapore stanno entrando nel mondo degli oggetti da collezione non fungibili (NFT). Il drop presenterà “due NFT di copertine digitali create in collaborazione con designer digitali locali e internazionali”, ha spiegato il team di Vogue Singapore.

Una delle copertine di Vogue Singapore NFT è stata realizzata dall’artista metaverse e designer nike 3D, Chad Knight, insieme a Jamela Law e Lionel Wong dello studio di design con sede a Singapore, Baëlf Design. La copertina animata creata da Knight, Law e Wong si chiama “Triumphant Awakening”.

La copertina “presenta una statuetta d’oro in piedi di fronte a un pianeta blu rotante con un sole radioso che sorge perennemente e tramonta in un arco ellittico. Un copricapo regale – immaginato da Baëlf Design utilizzando un algoritmo AI per creare motivi frattali organici – adorna la dea, finemente dettagliato e libero dalle leggi della fisica”, spiega l’annuncio di Vogue Singapore.

La seconda copertina digitale di Vogue si chiama “The Renaixance Rising” ed è stata realizzata per essere una NFT programmabile. Gli artisti NFT The Fabricant e Shavonne Wong hanno creato il pezzo “The Renaixance Rising” e l’illuminazione dell’arte cambia a seconda dell’ora del giorno in cui viene visualizzata. Inoltre, Vogue lancia anche due “NFT di bellezza” disegnati dal maestro del make-up coreano Dain Yoon e con lo studio italo-singaporiano Lanzavecchia + Wai.

“Tutto ispirato al tema globale di ‘New Beginnings’, il lavoro di Yoon presenta varie interpretazioni surreali di una nuova alba – dai fiori di ciliegio dipinti sul suo corpo a un intricato trucco di pavone decorato sul suo viso – mentre Lanzavecchia + Wai ha creato il ‘Living Vase 01’ e ‘Flower: Collectible’ che raffigura un vaso a fioritura eterna che fiorisce e appassisce ad ogni alba”, conclude l’annuncio di Vogue Singapore.