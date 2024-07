Vuoi delle AirPods Pro Gratis? Con il concorso Amadori "AMAtormentone" potresti averle

Amadori lancia una sfida irresistibile per gli appassionati di tecnologia e musica. Il concorso gratuito "AMAtormentone", in corso fino al 7 agosto 2024, vi offre la chance di aggiudicarvi degli AirPods Pro con custodia di ricarica. Questa iniziativa vi regala un'occasione unica per godervi le hit estive con un audio di qualità superiore, rendendo la vostra estate indimenticabile.

Concorso Amadori "AMAtormentone", come partecipare

Entrare nel vivo della competizione è un gioco da ragazzi. Tutto ciò che dovete fare è diventare follower del profilo Instagram ufficiale @amadori.official e lasciare un commento sotto il post dedicato al concorso. Nel vostro commento, condividete il titolo del vostro tormentone dell'estate 2024, non dimenticando di includere gli hashtag #AMAtormentone e #sponsoredby @amadori.official. Completando questi semplici passaggi, vi candidate all'estrazione di uno dei fantastici premi in palio.

Ogni giorno, grazie al meccanismo instant win, verranno assegnati degli AirPods Pro con custodia di ricarica. Ma non è tutto: partecipando, vi qualificate automaticamente per l'estrazione finale di un Gift Voucher TicketOne dal valore di 1.000,00 euro. Questo buono vi permetterà di acquistare biglietti per una vasta gamma di eventi, rendendo la vostra esperienza ancora più emozionante e memorabile.

L'estrazione finale dei fortunati vincitori si terrà entro il 31 ottobre 2024. Per tutti i dettagli e il regolamento completo, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale di Amadori o il loro profilo Instagram. Questa iniziativa non solo celebra le canzoni estive, ma sottolinea anche l'impegno di Amadori nel creare un legame autentico con il proprio pubblico attraverso esperienze coinvolgenti e uniche.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vincere degli AirPods Pro e vivere un'esperienza esclusiva firmata Amadori. Seguite subito @amadori.official, commentate il post con la vostra hit estiva preferita e aggiungete gli hashtag #AMAtormentone e #sponsoredby @amadori.official. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e che la fortuna sia dalla vostra parte!

Scopri di più sul concorso Amadori