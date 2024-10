Vuoi vincere una macchina per il caffè? Te la regala ENI Plenitude!

ENI Plenitude ha lanciato un concorso straordinario dedicato ai suoi clienti iscritti al programma fedeltà valido per tutto il mese di ottobre 2024. Partecipando, avrete l’opportunità di vincere una macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S bianca, del valore di 85€, e aggiungere un tocco di classe alle vostre pause caffè. Questo concorso mette in palio 1.000 premi, ed è completamente gratuito! Non serve fare acquisti o spendere: basta solo tentare la fortuna ogni giorno, direttamente dal portale Plenitude.

Concorso Eni Plenitude, come partecipare

Partecipare al concorso è semplicissimo e aperto a tutti i clienti iscritti al programma Plenitude Insieme. Ecco come funziona: ogni giorno, accedendo al sito ufficiale con i vostri dati, potrete tentare la fortuna cliccando sul banner dedicato. Vi basterà cliccare sul simbolo del sole per scoprire immediatamente se siete i fortunati vincitori di una delle 1000 macchine da caffè messe in palio questo mese.

Il concorso segue la meccanica instant win, che vi permette di sapere subito se avete vinto, senza lunghe attese. Una volta vinta, riceverete comodamente a casa vostra la Dolce Gusto Genio S bianca, garantendo un’esperienza caffè premium ogni giorno. Ogni tentativo è gratuito, e il concorso si rinnova ogni giorno per tutto ottobre, aumentandone l'entusiasmo e le possibilità di successo.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiudicarvi una macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S bianca, offerta da ENI Plenitude. Collegatevi subito al portale Plenitude Insieme, mettetevi alla prova e scoprite se sarete tra i vincitori. Un grande in bocca al lupo a tutti!

Visita il sito Eni Plenitude