Weenect Dog XS: la sicurezza del tuo cane a portata di smartphone!

Se amate il vostro cane e volete garantirgli la massima sicurezza in ogni momento, il Weenect Dog XS è la soluzione ideale. Questo nuovo GPS per cani è il dispositivo perfetto per monitorare i vostri amici a quattro zampe, ovunque si trovino. Grazie alla sua tecnologia avanzata, permette di tracciare il movimento del cane in tempo reale direttamente dal vostro smartphone, senza limiti di distanza. Il design compatto e resistente lo rende adatto per ogni tipo di cane, e con l’app dedicata potrete anche impostare zone sicure, ricevendo notifiche quando il vostro cane si allontana. Dotato di una SIM inclusa, offre monitoraggio GPS in tempo reale senza limiti di distanza. Attualmente disponibile a soli 29,99€, rispetto al prezzo originale di 49,99€, vi consentirà di risparmiare il 40% sull'acquisto. Dotato di una garanzia a vita, è il compagno perfetto per ogni avventura con il vostro amico a quattro zampe.

Weenect Dog XS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Weenect Dog XS è l'accessorio perfetto per coloro che desiderano tenere sempre sotto controllo il proprio amico a quattro zampe, soprattutto se tende a girovagare o se si vuole avere la tranquillità di sapere sempre dove si trova durante lunghe passeggiate o escursioni. È adatto a chi cerca una soluzione semplice e pratica per monitorare in tempo reale la posizione del proprio cane, grazente alla sua capacità di aggiornare la posizione GPS ogni secondo con la modalità Superlive. Inoltre, la compatibilità con reti multi-rete, inclusa la preparazione per il 5G, assicura una copertura ottimale in più di 100 paesi. Con Weenect Dog XS, i proprietari possono godere della libertà di esplorare nuovi ambienti insieme ai loro cani, sapendo che possono localizzarli in qualsiasi momento.

Questo mini localizzatore GPS trova applicazione anche per i proprietari di cani piccoli, grazie alle sue dimensioni ridotte che lo rendono il più piccolo sul mercato. È ideale anche per coloro che mettono al primo posto la sicurezza del proprio animale domestico, offrendo una tranquillità senza prezzo grazie alla caratteristica impermeabile secondo la normativa IP68. Inoltre, l'abbondanza di opzioni di abbonamento rende Weenect Dog XS accessibile a chiunque, partendo da un costo molto conveniente di 4,16€ al mese.

Questo dispositivo richiede un abbonamento, disponibile a partire da 4,16€ al mese, per coprire le spese di servizio e utilizza una SIM inclusa compatibile con le reti 2G, 4G (LTE-M/NB-IoT) e 5G-ready, assicurando una copertura globale in più di 100 paesi.

Attualmente offerto al prezzo speciale di 29,99€, rispetto al prezzo originale di 49,99€, il Weenect Dog XS rappresenta un investimento prezioso per la sicurezza del vostro compagno a quattro zampe. Dotato di tecnologie avanzate per il tracciamento in tempo reale e una robusta costruzione impermeabile, questo localizzatore GPS vi assicura pace della mente sapendo sempre dove si trova il proprio cane. La sua autonomia, compatibilità estesa con le reti mobili e la garanzia a vita lo rendono un'opzione affidabile e durevole nel tempo per monitorare l'ubicazione del vostro animale domestico. Vi raccomandiamo l'acquisto per mantenere il vostro cane al sicuro e per godervi insieme ogni avventura senza preoccupazioni.

