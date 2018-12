Wind All Inclusive 40, attacco ai competitor con 40 GB e minuti illimitati a partire da 4,99 euro

A Natale sono tutti più buoni, tranne Wind, che ha appena introdotto una nuova tariffa operator attack per strappare utenti agli operatori concorrenti. Si chiama Wind All Inclusive 40 ed offre chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, 40 GB di traffico dati e 100 SMS al mese, per tutti gli utenti di altri operatori, virtuali o no, che vogliano effettuare la portabilità del numero.

La peculiarità è che il costo varia a seconda dell’operatore di provenienza. Chi proviene da TIM o Vodafone infatti avrà il costo più alto, pari a 8,99 euro al mese, segno che non sono questi gli obiettivi primari dell’offensiva. Se si è clienti di Iliad o Poste Mobile il costo scende già a 6,99 euro al mese, ma la vera convenienza ce l’hanno gli utenti di tutti gli altri operatori, che potranno pagare appena 4,99 euro al mese.

L’offerta sarà attivabile senza alcun costo aggiuntivo fino al prossimo 11 dicembre 2018. Wind All Inclusive 40 inoltre è totalmente priva di vincoli contrattuali e non ha alcun costo aggiuntivo visto che le funzioni SMS MyWind, segreteria telefonica e hotspot sono incluse nel prezzo. In occasione del Natale infine bisogna anche tenere conto del fatto che, oltre al traffico dati previsto mensilmente dalla tariffa, Wind regala altri 100 GB, utilizzabili nell’arco di un anno.