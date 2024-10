Windows non sarà più lo stesso grazie a questa bellissima mod

Esistono diversi software capaci di modificare l'interfaccia di Windows 10 e Windows 11, ma forse nessuno lo fa bene quanto Seelen UI. Da poco rilasciata in versione completa, si tratta in buona sostanza di una mod che va a ridisegnare completamente Windows, cambiandolo al punto tale da farlo sembrare un altro sistema operativo.

Oltre alle modifiche grafiche, Seelen UI introduce anche nuove funzionalità. La caratteristica più evidente è la possibilità di spostare liberamente la barra delle applicazioni, tradizionalmente ancorata in basso sullo schermo. Un'altra funzionalità chiave è il lanciatore di applicazioni integrato, simile a Rofi su Linux, che offre un accesso rapido e intuitivo ai programmi installati. Questo strumento si propone come alternativa più potente rispetto alla barra di ricerca standard di Windows.

XDA Developers

Se già queste novità vi sembrano incredibili, sappiate che lo sviluppo di Seelen UI è tutt'altro che terminato. Lo sviluppatore ha già annunciato in programma ulteriori miglioramenti, tra cui un'implementazione avanzata della funzione Alt-Tab per una gestione più efficiente delle finestre aperte.

Per provare Seeleen UI, il metodo consigliato è l'installazione tramite Microsoft Store, che vi permette di avere sempre l'ultima versione del software grazie agli aggiornamenti automatici. In alternativa, è possibile scaricare l'applicazione direttamente da GitHub o, in alternativa, utilizzare il comando Winget "winget install --id Seelen.SeelenUI" per ottenere l'ultima versione.