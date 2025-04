Preordina questa LG OLED: ricevi soundbar, 12 mesi di DAZN e fino a 3000€ per il tuo usato

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore che combini tecnologia e un’offerta davvero vantaggiosa, il preorder della nuova LG OLED B5 è l’occasione ideale. Disponibile nei formati da 65” e 77”, questa TV rappresenta un’evoluzione importante nella linea OLED di LG. Prenotandola entro il 6 maggio, avrete accesso a una serie di vantaggi esclusivi: in omaggio riceverete una soundbar LG di qualità, perfetta per accompagnare la resa audio di un dispositivo di questo livello, e 12 mesi di DAZN, con tutta la Serie A 2025/2026 inclusa. Inoltre, se rottamate il vostro vecchio televisore, LG offre una valutazione fino a 3000€, rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

Vedi offerta su LG

Preorder LG OLED B5, perché approfittarne?

Dal punto di vista tecnico, la LG B5 si distingue per il suo processore α8 Gen2, un cuore intelligente che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere in tempo reale ciò che viene mostrato sullo schermo, ottimizzando immagini, suoni e risoluzione. Questo significa che ogni contenuto, che si tratti di un film, una serie TV o una partita, viene riprodotto con la massima qualità possibile. I pixel autoilluminanti, marchio di fabbrica della tecnologia OLED, permettono di ottenere un nero perfetto, fondamentale per creare un contrasto profondo e una qualità visiva superiore. L’immagine risulta così più ricca di dettagli, con una resa delle ombre e delle luci davvero sorprendente.

La fedeltà cromatica della LG B5 è certificata al 100%, a garanzia di colori realistici, naturali e vibranti. Insieme al 100% di Volume Colore, questa caratteristica consente di apprezzare ogni sfumatura, rendendo l’esperienza visiva più intensa e coinvolgente. A migliorare ulteriormente la resa delle immagini ci pensa la funzione AI Picture Pro, che analizza ogni fotogramma e lo ottimizza in tempo reale, adattandosi alle diverse tipologie di contenuto. Anche l’interazione è stata semplificata grazie al telecomando puntatore con AI, che integra un tasto dedicato per accedere rapidamente ai comandi vocali, rendendo l’utilizzo quotidiano del televisore più intuitivo e fluido.

Infine, per gli amanti del cinema e delle serie TV, la LG B5 offre un’esperienza immersiva grazie al supporto di Dolby Atmos e Dolby Vision, due tecnologie che trasformano il salotto in una vera sala cinematografica. La qualità audio tridimensionale e l’eccellente resa visiva permettono di vivere i contenuti in maniera più intensa e realistica. In definitiva, questa è molto più di una semplice TV: è un sistema di intrattenimento completo. Con un’offerta così ricca – che include accessori di valore, contenuti sportivi premium e una valutazione generosa dell’usato – scegliere la LG OLED B5 significa fare un investimento intelligente e duraturo per la propria casa.

Vedi offerta su LG