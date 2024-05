Il bellissimo set LEGO dedicato al jet degli X-Men è al prezzo più basso di sempre!!!

Se, come noi, vi siete appassionati in modo morboso alla bellissima serie animata (e revival) di X-Men '97, allora non potrete davvero lasciarvi scappare questa offerta Amazon! Vi segnaliamo, infatti, che oltre al già citato set Lego dedicato a Wolverine, sullo store è attualmente in sconto (ed al prezzo più basso di sempre!), anche il set dedicato a quello che è lo storico Jet Blackbird, oggi noto come X-Jet, così come appare nella serie animata, in quello che è un set decisamente bello da avere sia per i nuovi che per i vecchi fan! Il prezzo? Appena 73,99€, contro i circa 85 euro del prezzo originale il che, come detto, corrisponde anche al prezzo più basso di sempre!

Set LEGO X-Jet degli X-Men, chi dovrebbe acquistarlo?

Composto da 359 pezzi e comprensivo di 4 minifigure, questo splendido set LEGO è il sogno di qualsiasi fan dei classici X-Men animati. Riprende perfettamente i colori e il design del classico veicolo degli X-Men, così come rappresentato nella serie animata degli anni '90, recentemente tornata alla ribalta. Si tratta di un set davvero magnifico, ideale sia per giocare che per esporre. Include non solo una ricca serie di dettagli, ma anche le minifigure di alcuni dei personaggi più amati: Ciclope, Magneto, Jean Grey e l'immancabile e artigliato Wolverine!

Inoltre, il set è anche inclusivo di diversi accessori, tra cui 2 shooter (presenti su entrambi i lati del velivolo), e 2 contenitori rimovibili dove riporre gli artigli di Wolverine e altri accessori. Un set bellissimo, dettagliato, e carico di un'aura amarcord che, ne siamo certi, non farà la gioia dei soli giovani costruttori, ma anche di quegli adulti da tempo innamorati della classica serie animata Marvel.

Un acquisto giocabile e collezionabile che, grazie all'imperdibile sconto proposto da Amazon fareste meglio a mettere subito nel carrello, anche e soprattutto perché si tratta di un prodotto davvero molto richiesto dai fan e, visto che trovarlo in sconto è raro, c'è il rischio che esso vada rapidamente esaurito!

