Lo store ufficiale Xiaomi nasconde grandi affari! Oggi il robot aspirapolvere a 200€

Lo store ufficiale di Xiaomi continua a sorprendere gli utenti con offerte straordinarie, e questa volta l’attenzione è tutta per lo Xiaomi Robot Vacuum X10. Il noto robot aspirapolvere, apprezzato per la sua qualità e le sue funzioni interessanti, è disponibile a un prezzo incredibilmente vantaggioso. L’offerta prevede un prezzo scontato che porta il costo del prodotto da 599€ a soli 229€. Tuttavia, per ottenere il massimo risparmio, è possibile richiedere un coupon del 10% direttamente sulla pagina del prodotto, riducendo ulteriormente il prezzo fino a circa 200€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Xiaomi Robot Vacuum X10, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi Robot Vacuum X10 è la soluzione ideale per chi desidera liberarsi completamente dal peso delle pulizie quotidiane. Con una aspirazione da 4.000 Pa e la funzione 2 in 1 di aspirazione e lavaggio, questo robot rappresenta una scelta eccellente per famiglie impegnate, proprietari di animali domestici o semplicemente per chi non vuole più preoccuparsi della polvere. La sua autonomia di 180 minuti e la base di auto-svuotamento che raccoglie lo sporco per oltre 60 cicli vi permetteranno di dimenticare le pulizie per settimane intere.

Xiaomi Robot Vacuum X10 rappresenta l'evoluzione della pulizia domestica con caratteristiche all'avanguardia. Dotato di potente aspirazione da 4.000 Pa e sistema di lavaggio 2 in 1, garantiscono risultati impeccabili su ogni superficie. La navigazione laser LDS mappa con precisione gli ambienti anche al buio, evitando ostacoli. La base di svuotamento automatico con sacchetto da 2,5L può contenere fino a 60 cicli di pulizia, mentre la batteria da 5.200 mAh offre fino a 180 minuti di autonomia.

Attualmente disponibile a soli 229,99€ invece di 599,99€, con un ulteriore sconto del 10% tramite coupon, Xiaomi Robot Vacuum X10 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera automatizzare le pulizie domestiche. Vi consigliamo l'acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, la tecnologia avanzata e la capacità di gestire autonomamente la pulizia quotidiana, liberando il vostro tempo per attività più piacevoli.

