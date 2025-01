Il proiettore con altoparlanti JBL che ti fa risparmiare, senza bisogno di speaker esterni

Se state cercando una soluzione economica e completa per il cinema a casa, il proiettore Yaber L2s potrebbe essere la risposta che state cercando. Con il suo prezzo di soli 179,99€, reso possibile dall'applicazione del coupon sulla pagina del prodotto, questo modello non solo offre una qualità d’immagine straordinaria con una risoluzione nativa 1080p, ma è anche dotato di altoparlanti JBL integrati che eliminano la necessità di speaker esterni, rendendo l’esperienza audiovisiva davvero completa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 80€ durante il checkout

Yaber L2s, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per chi desidera godersi film, giochi o streaming senza complicazioni aggiuntive, il Yaber L2s è l'ideale per coloro che desiderano trasformare il proprio soggiorno in una sala cinematografica personale senza doversi recare al cinema. Grazie alla sua risoluzione nativa 1080P e ai 700 lumen ANSI, è perfetto per gli appassionati di cinematografia che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine, anche in ambienti poco illuminati. La collaborazione con JBL, marchio audio di fama mondiale, garantisce inoltre un'esperienza sonora di alta qualità, con un suono "surround" che immerge lo spettatore nell'azione.

Per gli utenti interessati all'avanguardia tecnologica, il Yaber L2s offre funzionalità intelligenti come l'AI Autofocus e la correzione trapezoidale verticale, elevando l'esperienza utente con immagini sempre nitide e perfettamente allineate. La connettività WiFi 6 e Bluetooth ultra-rapida soddisfa inoltre le esigenze degli utenti più connessi, permettendo uno streaming wireless veloce e affidabile.

Se si desidera una configurazione che sia al tempo stesso semplice ed efficiente, con prestazioni fluide anche in ambienti ad alto traffico di rete, questo proiettore rappresenta la soluzione ideale. Adattandosi a ogni ambiente grazie allo zoom regolabile fino al 50%, è perfetto per chi cerca flessibilità senza rinunciare a prestazioni di alta gamma.

Vedi offerta su Amazon