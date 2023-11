YouTube, arriva il pulsante per scoprire nuovi creator

YouTube sta attualmente sperimentando una nuova funzionalità che consente agli utenti di avviare la riproduzione casuale di video su dispositivi mobile come telefoni e tablet. Questa novità potrebbe aprire la strada a un nuovo modo di scoprire contenuti e magari nuovi content creator.

Infatti, per chi desidera avviare la riproduzione di contenuti senza dover affrontare la scelta tra l'enorme quantità di opzioni, sembra essere in fase di sviluppo un nuovo pulsante che renderà il processo più interessante.

Come riportato da Android Police, un pulsante di colore nero nell'app mobile di YouTube starebbe consentendo agli utenti di avviare la riproduzione casuale di video YouTube Shorts.

Questa non è la prima volta che YouTube esplora l'idea di una modalità di scoperta casuale. In passato, un thread su Reddit ha messo in evidenza un "Non sai cosa guardare?" widget sulla pagina principale, il quale permetteva di aprire video casuali nello stesso stile di visualizzazione dei Shorts, ma con video a lunghezza completa. La didascalia suggeriva di "provare un nuovo modo per scoprire video".

Questa nuova funzionalità potrebbe essere particolarmente gradita agli utenti che desiderano una selezione casuale di video per intrattenimento o a scopi di scoperta. Resta da vedere se questa opzione sarà implementata in modo permanente nell'app di YouTube o se rimarrà un semplice esperimento, ma l'idea rimane certamente interessante e secondo potrebbe anche garantire una ventata d'aria fresca a YouTube stesso.