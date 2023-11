1 milione di euro al chilometro, ecco quanto costa la ricarica wireless per auto elettriche

La ricarica a induzione, ovvero quella in movimento, è un sistema di ricarica alternativo a quello classico e svolge un ruolo chiave per quella che sarà la mobilità su strada un domani. Come spiegato in occasione della puntata del podcast “Processo alle auto elettriche”, da parte di Gianluca Bertazzoli, direttore di E-mob.In Italia, è stato avviato un progetto sperimentale all'Arena del Futuro su un tratto della BreBeMi e si prevede che, nei prossimi anni, possa essere sempre più presente.

Sebbene sembri procedere tutto nel verso giusto, la ricarica a induzione ha due grandissimi scogli che deve ancora superare; il primo è dato dal costo dell'installazione, altissimo, attualmente misurato per 1 milione di euro al chilometro, mentre il secondo è un problema di sicurezza. Secondo quanto emerso, infatti, l'assorbimento delle onde elettromagnetiche per i passanti sarebbe dannoso il che reghelerebbe la tecnologia esclusivamente ai tratti autostradali. Un problema di certo non indifferente, soprattutto se si considera che un'auto in transito assorbe molta poca energia e che occorrerebbe un'infrastruttura molto ampia, praticamente l'intera rete autostradale.

Cosa possiamo quindi attendere? Non è da escludere che questo progetto possa "arenarsi" se non dovesse trovare una soluzione per ridurre i costi e aumentare l'efficienza e la sicurezza; la ricarica wireless esiste da oltre un decennio ma principalmente come soluzione privata da usare nel proprio garage, sebbene anche in questo caso il costo di realizzazione sia mediamente anche 20 volte superiore ad una più classica wallbox. Al netto di tutto questo, ricordiamo come alcuni brand (Volvo, Genesis e altri) abbiano provato a realizzare prodotti compatibili, mentre altri come Tesla abbiano deciso di abbandonare, forse, il progetto.