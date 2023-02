La diffusione delle auto elettriche negli ultimi anni ha sollevato diverse problematiche, tra cui la gestione delle batterie delle auto una volta che le celle non hanno più la giusta efficienza per alimentare un motore elettrico: si parla spesso di sistemi per conservare l’energia proveniente da fonti rinnovabili – come i pannelli solari o le pale eoliche – utilizzando vecchie batterie di auto elettriche, ed è proprio quello che sta facendo la B2U Storage Solutions che ha usato 1300 batterie di seconda mano per dare vita a un impianto di accumulo di energia raccolta dai pannelli solari.

Il sistema, sito a nord di Los Angeles nella città di Lancaster, si chiama SEPV Sierra e utilizza la tecnologia EV Pack Storage brevettata da B2U: le 1300 batterie utilizzate provengono da vecchie auto elettriche di Nissan e Honda e vengono utilizzate senza particolari modifiche, il che rende l’operazione anche molto economica. B2U ha già confermato di aver testato il proprio sistema anche con le batterie della Chevrolet Bolt e della Tesla Model 3, ed entrambe si integrano senza nessun problema.

Il sistema EPS si occupa di monitorare costantemente le batterie per assicurarsi che stiano operando entro le specifiche previste, e qualora ci fosse un malfunzionamento di qualunque tipo è possibile staccare dal sistema la singola batteria prima che crei ulteriori problemi.

SEPV Sierra può accumulare fino a 25 MWh di energia, il che lo rende l’impianto di conservazione di energia più grande al mondo, nel rispetto dello standard di sicurezza UL9540. Solo nel 2022 l’impianto ha generato più di 1 milione di dollari di fatturato e l’obiettivo, ovviamente, è di crescere ancora e diffondere questa tipologia di impianti in tutto il mondo, così da poter abbandonare l’utilizzo di combustibili fossili nella maggior parte dei casi.

Riutilizzare le batterie di auto elettriche in questo modo dà una nuova vita a strumenti costosi e realizzati con materiali molto rari, e una volta concluso l’utilizzo anche negli impianti di accumulo di energia sarà comunque possibile riciclare i materiali all’interno.