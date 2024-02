La Tesla Model 3 più veloce di sempre è quasi pronta, ecco cosa sappiamo

Un post dell'utente X Desmond Wisley fornisce un primo sguardo alla versione Performance della Tesla Model 3 Highland senza mimetizzazione all'aperto. Secondo il post, queste immagini sono state scattate durante la ripresa di una pubblicità a Valencia, in Spagna.

Basandoci sul badge visto in queste immagini (ispirato al film del 1987 "Spaceballs"), sembra che il prossimo modello di punta adotterà effettivamente il nome "Ludicrous". È evidente anche il nuovo paraurti anteriore, un sottile spoiler sul labbro anteriore, uno spoiler sul bagagliaio e pinze freno rosse nascoste dietro cerchi aerodinamici verniciati di nero con un tocco sportivo. Questo è il nostro primo chiaro sguardo al design completo e sembra più elegante che mai.

A causa della bassa qualità delle immagini, è difficile dire se l'auto rossa sia rifinita con vernice Ultra Red, Red Multi-Coat o Midnight Cherry Red, ma sospettiamo che sia la prima. L'abitacolo sembra essere dotato di sedili sportivi a guscio e rapporti preliminari suggeriscono che l'allestimento utilizzerà un nuovo motore elettrico che si dice avrà componenti in carbonio. La Model 3 Performance in uscita avrà 430 cavalli, sufficienti per raggiungere 0-100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Con il camuffamento rimosso in pubblico per la prima volta, è lecito ritenere che una rivelazione sia imminente, supportando i precedenti rapporti di un lancio nel primo trimestre.