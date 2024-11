Jaecoo 7 è il nuovo SUV (qui la nostra prova) che cerca di distinguersi in un segmento molto competitivo, con caratteristiche interessanti per chi cerca un veicolo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, una dotazione tecnologico e un design convincente e molto equilibrato. Dopo i 5 motivi per comprare Jaecoo 7, ecco i 5 motivi per non comprare Jaecoo 7.

Marchio poco conosciuto

Essendo un marchio nuovo nel panorama automobilistico europeo, Jaecoo deve ancora conquistare la fiducia dei consumatori in termini di affidabilità e assistenza. Chi è abituato a marchi consolidati potrebbe avere riserve sull’acquisto, non solo per la qualità del veicolo ma anche per la rete post-vendita, che potrebbe non essere ancora ben strutturata e capillare come quella di altri marchi affermati.

Prestazioni limitate

Il motore di Jaecoo 7 è pensato più per l’efficienza che per la potenza, e questo si riflette nelle sue prestazioni. Chi cerca un SUV con un’accelerazione vivace e una guida grintosa potrebbe restare deluso, poiché il motore offre una risposta modesta e non brilla per dinamismo. Per chi ama una guida sportiva o percorre spesso strade di montagna, il Jaecoo 7 potrebbe risultare sottodimensionato.

Rete di assistenza e ricambi limitata

Poiché Jaecoo è nuovo marchio nel mercato europeo delle automobili, la rete di assistenza e distribuzione dei ricambi potrebbe non essere estesa e consolidata come quella dei concorrenti. Ciò potrebbe tradursi in tempi di attesa più lunghi per la manutenzione o per eventuali riparazioni, oltre che in una maggiore difficoltà nel trovare centri assistenza qualificati nelle vicinanze, specialmente fuori dai grandi centri urbani.

Qualità dei materiali interni

Anche se gli interni del Jaecoo 7 sono esteticamente piacevoli, alcuni materiali e finiture non sono all’altezza delle aspettative. A confronto con concorrenti più blasonati, le plastiche usate per cruscotto e portiere appaiono meno raffinate e alcune componenti possono sembrare economiche. Per chi è abituato a standard elevati e predilige un ambiente interno sofisticato, questo aspetto potrebbe risultare deludente.

Deprezzamento rapido

Essendo un brand meno noto e con una presenza limitata, il valore di rivendita del Jaecoo 7 potrebbe subire un deprezzamento più rapido rispetto ai marchi consolidati. Questo è un aspetto da considerare se si pensa di rivendere l’auto dopo qualche anno, poiché potrebbe risultare più difficile ottenere una buona valutazione sul mercato dell’usato. Inoltre, la scarsa popolarità del marchio potrebbe limitare la platea di potenziali acquirenti interessati.