La 70mai A800SE Dashcam 4K+1080P è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa doppia telecamera per auto, con registrazione frontale in 4K e posteriore in 1080P, include GPS, WiFi e una scheda SD da 128GB. Grazie alla visione notturna avanzata e al sistema ADAS, offre massima sicurezza durante la guida. Potete acquistarla a 119,99€ invece di 159,99€, garantendovi una soluzione completa per la sorveglianza del vostro veicolo.

70mai A800SE, chi dovrebbe acquistarla?

La 70mai A800SE è la dashcam ideale per chi cerca la massima protezione alla guida e desidera documentare ogni momento con una qualità d'immagine superiore. Vi conquisterà se siete automobilisti attenti alla sicurezza, professionisti che trascorrono molte ore al volante o genitori che vogliono monitorare la guida dei figli. Grazie alla doppia registrazione 4K+1080P fronte/retro e alla straordinaria visione notturna con apertura F1.55, avrete sempre prove video cristalline in caso di incidenti o controversie. La scheda SD da 128GB inclusa elimina ogni preoccupazione sulla capacità di archiviazione, mentre il sistema GPS a 5 moduli garantisce un tracciamento preciso dei vostri spostamenti in tutto il mondo.

Se cercate una sorveglianza completa anche a veicolo fermo, questa dashcam soddisfa pienamente le vostre esigenze grazie al monitoraggio parcheggio 24/7 con modalità time-lapse e alla registrazione di emergenza estesa fino a 210 secondi che cattura l'intero contesto di un incidente. L'integrazione WiFi e controllo via app vi permetterà di gestire tutto comodamente dallo smartphone, scaricando e condividendo i video senza rimuovere la scheda. Con funzioni avanzate come l'ADAS per la sicurezza attiva e il supercondensatore che resiste a temperature estreme, rappresenta la scelta perfetta per chi non accetta compromessi sulla qualità e vuole proteggere se stesso e i propri cari con tecnologia all'avanguardia.

La 70mai A800SE è una dashcam di ultima generazione che offre registrazione doppia 4K+1080P, con telecamera frontale Ultra HD e posteriore Full HD rotabile. Dotata di apertura F1.55 e tecnologia HDR, garantisce una visione notturna superiore e dettagli cristallini anche in condizioni di scarsa illuminazione. Include scheda SD da 128GB, GPS a 5 moduli per tracciamento preciso, sistema ADAS per la sicurezza attiva e Wi-Fi integrato per il controllo tramite app. Il supercondensatore assicura affidabilità nelle temperature estreme.

