In vista del debutto ufficiale del nuovo SUV elettrico EX90 di Casa Volvo non mancano le anticipazioni che ci permettono di vedere “in anteprima” i dettagli che contraddistingueranno il veicolo. Le nuove informazioni fornite dalla casa automobilistica svedese riguardano alcuni dettagli tecnologici che saranno presenti a bordo: il suv Volvo EX90 sarà dotato di piattaforme Snapdragon Cockpit per il sistema di infotainment.

Nelle scorse ore la stessa Volvo ha svelato alcuni dettagli dell’abitacolo; quest’ultimo ospiterà un ampio schermo centrale dotato della piattaforma Android Automotive che permetterà un semplice e rapido accesso a molti comandi e funzioni utili per l’utente. Non mancherà infatti la possibilità di utilizzare diverse funzioni, come controllo vocale, così da evitare distrazioni durante la guida.

È fondamentale fornire al guidatore le informazioni giuste al momento giusto. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza di guida focalizzata, agevole e sicura. Poiché l’auto è in grado di capire l’ambiente circostante e il guidatore come mai prima d’ora, riusciamo a creare uno scenario ancora più sicuro riducendo la confusione legata alle modalità di guida, la distrazione e il sovraccarico di informazioni, ha commentato Thomas Stovicek, responsabile UX di Volvo Cars.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza d’uso dell’utente, la presenza di un secondo display posizionato dietro il volante che, in questo caso, consente al conducente di accedere ad alcune informazioni indispensabili alla guida (velocità di marcia, autonomia, indicazioni stradali). Non a caso, la casa automobilistica Volvo ha deciso di dotare il veicolo di sensori esterni e interni alla vettura che, combinati al software, sono capaci di mostrate al conducente le informazioni in tempo reale.

Grande attenzione anche per quanto riguarda la scelta dei materiali utilizzati per gli interni: con l’obiettivo di diventare un’azienda neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040, Volvo ha infatti lavorato alla creazione di interni realizzati selezionando accuratamente tutti i materiali, nell’ottica della sostenibilità.