902 Tesla danno vita a uno show senza precedenti

Un impressionante spettacolo di luci ha preso vita in Finlandia, coinvolgendo ben 902 veicoli Tesla. L'evento, organizzato dal Tesla Club Finland, si è svolto su una pista da corsa a Espoo, a ovest di Helsinki, intrattenendo migliaia di spettatori con un'abbagliante coreografia di luci e colori sincronizzati con varie tracce musicali.

Lo spettacolo ha sfruttato la funzionalità "Tesla Light Show" integrata nei veicoli del marchio americano. Questa caratteristica permette di programmare fari, luci fendinebbia, indicatori di direzione e luci posteriori per creare coreografie luminose sincronizzate con la musica. A differenza degli spettacoli di droni luminosi, in questo caso i "protagonisti" sono veicoli ben più pesanti che rimangono saldamente a terra.

La funzione Tesla Light Show è disponibile su modelli come Model 3, Model Y, Model S (dal 2021), Model X (dal 2021) e Cybertruck. Tesla fornisce uno spettacolo di luci predefinito, ma è possibile creare anche coreografie personalizzate o utilizzare quelle realizzate dalla community di appassionati, come nel caso dell'evento finlandese.

Questa innovativa funzionalità permette a Tesla di mettere in mostra le capacità tecnologiche dei suoi veicoli, offrendo allo stesso tempo un'esperienza divertente e originale per proprietari e spettatori. Lo scorso anno, un evento simile ma di dimensioni più ridotte aveva coinvolto il nuovo Cybertruck di Tesla, sfruttando anche l'illuminazione del bagagliaio anteriore per arricchire l'effetto visivo.

Lo spettacolo di luci organizzato in Finlandia rappresenta un esempio significativo di come Tesla stia cercando di differenziarsi nel mercato automobilistico, non solo attraverso le prestazioni e l'autonomia dei suoi veicoli elettrici, ma anche offrendo funzionalità uniche come questa. La capacità di orchestrare un evento di tali dimensioni dimostra inoltre la forte coesione della community di proprietari Tesla, pronti a partecipare attivamente a iniziative di questo tipo.

L'utilizzo creativo della tecnologia integrata nei veicoli Tesla sottolinea come l'azienda di Elon Musk stia cercando di ridefinire il concetto stesso di automobile, trasformandola in una piattaforma tecnologica versatile e in continua evoluzione. Questa strategia non solo aumenta il valore percepito dei veicoli Tesla agli occhi dei consumatori, ma contribuisce anche a rafforzare il legame emotivo tra il marchio e i suoi clienti.