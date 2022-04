La città di Berlino ha deciso di riconvertire i lampioni stradali in colonnine di ricarica per veicoli elettrici, seguendo l’esempio di Londra. Non a caso, l’iniziativa è stata realizzata dalla società inglese Ubitricity.

Come sappiamo, la diffusione di un numero sempre più importante di veicoli elettrici richiede la presenza di una rete di ricarica efficiente che possa dunque soddisfare la domanda degli utenti. Il progetto avviato nella città di Berlino da Ubitricity vedrà, infatti, la sostituzione di ben 200 lampioni dedicati all’illuminazione pubblica con quelli dotati di presa di corrente per ricaricare le vetture elettriche, con l’obiettivo di giungere a 800 lampioni nel giro di pochi anni. Nello specifico, i pali della luce utilizzano il caricabatteria Heinz di Ubitricity, sviluppato per il mercato tedesco.

Siamo davvero felici di dare vita a iniziative di questo tipo. Incrementare i punti di ricarica pubblica sfruttando la rete elettrica esistente rappresenta un modo intelligente per supportare la transizione ecologica e rendere la vita più semplice a tutti coloro che guidano un’auto elettrica in città, ha dichiarato Daniel Kunkel, CEO di ubitricity.

Nel dettaglio, i lampioni alimentati con energia proveniente da fonti rinnovabili fornita da Shell Energy Retail GmbH e dedicati alla ricarica di auto elettriche o ibride plug-in saranno installati nei quartieri Steglitz-Zzehlendorf e Marzahn-Hellersdorf e avranno una potenza di 3,7 kW. Per poter ricaricare, ciascun utente potrà usufruire di un piano di abbonamento o, in alternativa, sfruttare un apposito codice QR per pagare la singola tariffa.