Nella città di Buffalo, capoluogo della contea di Erie nello Stato di New York, nei giorni scorsi si è abbattuta una tempesta che ha fatto cadere oltre un metro e mezzo di neve in alcune località.

A seguito di questo evento atmosferico straordinario, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva locale WGRZ, l’amministrazione della contea, ha preso la decisione di mettere in campo 100 poliziotti per far rispettare il divieto di circolazione emanato nei giorni scorsi, poiché spesso questo non viene rispettato, creando pericoli, ma soprattutto, interferendo con le operazioni di soccorso.

Secondo i leader locali, molti cittadini continuavano a ricorrere all’uso di mezzi privati, non adatti alla circolazione sulle strade rese impraticabili dalla quantità di neve caduta nei giorni scorsi, che ha superato abbondantemente un metro di altezza. La presenza dei mezzi bloccati sulle strade ha ovviamente rallentato il processo di rimozione della neve. Inoltre gli ostacoli costituiti dalle auto bloccate in strada, hanno impedito ai mezzi di soccorso di raggiungere tempestivamente chi aveva bisogno di assistenza. Secondo Usa Today, tre vittime sono state causate proprio dal ritardo nei soccorsi.

“Ci sono molte strade completamente bloccate in questo momento, e le persone stanno cercando di guidare su queste strade o cercano di entrare in questi quartieri, e non possono” ha affermato Mark Poloncarz, un dirigente della contea di Erie. Che dopo ha lanciato un appello alla popolazione “Per favore, restate a casa. Se si tratta di una situazione di emergenza, chiamate il 911”.

Alcuni video pubblicati in rete, mostrano che la polizia dello Stato di New York si è attrezzata con una piccola pala meccanica denominata Rook, modificata ad hoc con un carrello elevatore, con la quale le auto ferme sulla sede stradale vengono sollevate e adagiate sul bordo della carreggiata, per consentire il passaggio degli spazzaneve.

Fortunatamente sembra che il peggio sia passato, e che nei giorni a venire la situazione possa migliorare nella città così come in tutta la contea.