Abarth 600e avrà 240 cavalli e un aspetto molto più sportivo

La nuova Abarth 600e è pronta a fare il suo ingresso sul mercato mentre si sottopone ai test finali, svelando la sua grinta al pubblico milanese durante le riprese del suo spot promozionale. L'immagine iniziale non lascia dubbi sull'indole "cattiva" della versione inaugurale, la Abarth 600e Scorpionissima, destinata a essere prodotta in soli 1.949 esemplari.

La Scorpionissima è caratterizzata da tre elementi chiave: un design finalizzato alle massime performance, una struttura che la rende la Abarth più potente di sempre, e un'anima competitiva per attrarre gli amanti delle auto sportive. Attesi, sotto al cofano, 240 cavalli elettrici ovvero lo stesso propulsore che dovrebbe muovere in futuro anche le versioni più sportive di Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon.

Lo spoiler posteriore imponente, lo splitter anteriore, gli pneumatici allargati, il paraurti ridisegnato e i cerchi in lega da 20 pollici con design esclusivo fanno di tutto per attirare l'attenzione. Tuttavia, non è ancora chiaro se questi elementi saranno esclusivi dell'edizione a tiratura limitata o se saranno disponibili anche con gli altri allestimenti.

Progettata su una versione evoluta della piattaforma CMP, denominata Perfo-eCMP, la Abarth 600e presenterà numerose modifiche meccaniche, tra cui sospensioni ritarate e un nuovo differenziale limitato autobloccante sviluppato appositamente. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli pneumatici, sviluppati in collaborazione con Hankook, caratterizzati da un profilo ribassato e progettati per garantire la massima aderenza e un'autonomia estesa.