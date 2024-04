Abarth 600e, ecco com'è fatta l'elettrica compatta da 240 cavalli

In occasione del suo 75° anniversario, Abarth celebra in grande stile svelando ulteriori dettagli sulla sua ultima creazione elettrica, la 600e. Questo modello, denominato Scorpionissima, si distingue per essere la più potente mai prodotta dall'iconico brand, grazie ai suoi imponenti 240 CV forniti da un avanzato motore elettrico. Prestazioni di rilievo per la 600e che promette di correggere le sviste tecniche riscontrate nella precedente 500e; Abarth ha infatti apportato significative modifiche alla piattaforma e agli elementi meccanici per conferire alla nuova 600e uno spirito decisamente più sportivo.

All'interno dell'abitacolo emergono subito le differenze rispetto alla versione Fiat, grazie a una serie di tocchi sportivi che caratterizzano l'interno. La plancia si arricchisce di dettagli e grafiche esclusive, incluse cuciture di colore a contrasto che si stagliano su di un contesto dominato dal nero. I sedili, progettati appositamente per questo modello, offrono un comfort sportivo, mentre il volante è impreziosito da inserti in pelle e Alcantara e presenta un'indicazione per la posizione centrale. La configurazione dell'abitacolo prevede anche un tunnel centrale ampio per il posizionamento di oggetti personali, mantenendo la disposizione vista sulla variante Fiat della 600e.

Un elemento distintivo della Abarth 600e risiede nella sua capacità di offrire un'esperienza audio avvolgente. Attraverso il touchscreen da 10 pollici, che consente di accedere a tutte le funzionalità di infotainment con grafiche personalizzate, il guidatore può infatti interagire con il sistema Sound Generator. Questa tecnologia, già utilizzata sulla 500e, riproduce fedelmente il suono caratteristico dei motori Abarth, creando un'atmosfera unica durante la guida e colmando la differenza sensoriale tipicamente associata alla transizione verso i veicoli elettrici.