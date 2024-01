L'Abarth più potente nella storia è in arrivo e sarà elettrica

Sviluppata in collaborazione dalla divisione Abarth e Stellantis Motorsport, la berlina sportiva in formato crossover potrebbe erogare una potenza di 240 CV, che è significativamente superiore ai 156 CV generati dalla Fiat normale 600e introdotta l'anno scorso. Ci vogliono 9 secondi per raggiungere i 100 km/h, ma la potenza extra dell’Abarth dovrebbe far scendere quella cifra a metà dei 6 secondi.

Non sappiamo quanti motori o ruote motrici abbia, o almeno Abarth non lo dice, scegliendo invece solo di fornire indizi. Nonostante il grande salto di potenza, il fatto che Abarth si riferisca a questa versione della piattaforma eCMP come Performo-eCMP e a “un’eccellente dinamica di corsa in tutti i tipi di condizioni” suggerisce che l’auto messa a punto potrebbe aver guadagnato un secondo motore sull'asse posteriore e la trazione integrale nel processo.

Le informazioni del teaser rivelano che il crossover veloce senza nome è dotato di un differenziale a slittamento limitato “unico”, che aiuterebbe il telaio FWD a gestire una potenza extra, e un sistema frenante aggiornato con dischi più grandi. Anche gli pneumatici sono superiori e Abarth afferma che sono stati sviluppati sfruttando l'esperienza maturata nelle gare di Formula E.

La gomma presenta una mescola più morbida che si dice aumenti l'aderenza in curva, ma presumibilmente lo fa a scapito dell'autonomia elettrica a causa della maggiore resistenza al rotolamento. La 600e donatrice ha una batteria da 54 kWh che è valida per 400 km di autonomia, ma se l'Abarth dovesse mantenere lo stesso pacco batterie è probabile che l'autonomia possa scendere.

Non c’è alcuna parola ufficiale su quando potremmo vedere l’auto finita e pronta per la produzione, o scoprire come si chiamerà, ma sembra probabile un debutto entro la fine dell’anno in preparazione per l’arrivo negli showroom del model year 2025.