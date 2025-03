Abbiamo visto dal vivo il futuro di Volvo: la nuova ES90

La rivoluzione elettrica di Volvo assume le sembianze di una fastback dal carattere deciso e dall'autonomia impressionante. La nuova ES90 rompe gli schemi tradizionali delle ammiraglie svedesi e si presenta come un'auto che non intende passare inosservata, unendo proporzioni da berlina di rappresentanza a un'altezza da terra insolita e un design che guarda al futuro senza dimenticare l'heritage del marchio. Con i suoi 5 metri di lunghezza, un'architettura elettrica all'avanguardia da 800V e un'autonomia che promette di raggiungere i 700 chilometri, la ES90 punta a ridefinire gli standard del segmento premium elettrico, posizionandosi come la Volvo tecnologicamente più avanzata mai realizzata.

Un design che sfida le convenzioni

Quando si parla di ammiraglie, l'immagine che viene alla mente è quella di berline imponenti dalla linea tradizionale. La ES90 ha scelto una strada completamente diversa. Il profilo fastback con tetto spiovente, unito a un'altezza da terra di circa 18 centimetri, superiore a quella delle normali berline, le conferisce un carattere distintivo che sfugge alle categorizzazioni classiche.

Il lavoro sull'aerodinamica ha portato a un coefficiente di penetrazione di 0,25, il migliore mai registrato su una Volvo di serie. Le maniglie a filo carrozzeria, i cerchi da 22 pollici e il passo generoso di 3,10 metri contribuiscono a un'estetica equilibrata nonostante le dimensioni importanti. Tra gli elementi più caratterizzanti troviamo i segmenti LED ai lati del lunotto posteriore, un omaggio moderno alla tradizione Volvo dei gruppi ottici verticali. Il design complessivo punta su un equilibrio tra linee nette e volumi morbidi, con una coerenza stilistica che promette di resistere bene al passare del tempo.

Tecnologia e connettività al centro dell'esperienza

Il cuore tecnologico della ES90 è rappresentato da un processore centrale NVIDIA capace di gestire 500 trilioni di calcoli al secondo. Questa potenza di elaborazione non serve solo alla guida, ma coordina tutti i sistemi dell'auto, dalle sospensioni elettroniche pneumatiche ai numerosi sensori di cui è dotata.

L'infotainment, basato su Android Automotive, offre un'esperienza d'uso fluida e familiare attraverso uno schermo centrale da 14,5 pollici. Particolarmente interessante l'integrazione di Google Maps con i dati del powertrain, che consente una pianificazione ottimale dei viaggi includendo soste di ricarica e calcoli precisi sull'autonomia residua.

Il cruscotto digitale da 9 pollici sorprende per le dimensioni contenute e per l'approccio minimalista, mostrando solo le informazioni essenziali senza distrazioni superflue. Completa la dotazione un head-up display che proietta i dati di guida più importanti direttamente nel campo visivo del conducente.

Tutti i sistemi sono aggiornabili over-the-air, garantendo miglioramenti continui sia nelle funzionalità che nelle prestazioni del powertrain, con la possibilità di attivare nuove caratteristiche anche a distanza di anni dall'acquisto.

Un'architettura elettrica da riferimento

La vera innovazione della ES90 si nasconde sotto la carrozzeria. L'architettura a 800V – una rarità nel segmento delle berline di lusso – permette velocità di ricarica impressionanti: fino a 350 kW di potenza di picco nelle versioni top, che si traducono in 300 km di autonomia recuperati in appena 10 minuti di sosta alla colonnina.

La vettura viene proposta con due tagli di batteria: 92 kWh per la versione a motore singolo e trazione posteriore (333 CV, 650 km di autonomia) o 106 kWh per le varianti a doppio motore e trazione integrale. La versione intermedia eroga 449 CV, mentre al vertice della gamma si posiziona la Performance da 680 CV capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

Pur condividendo la piattaforma SPA2 con il SUV EX90, l'ammiraglia beneficia di un'ottimizzazione dedicata nella gestione dell'energia. La batteria supporta anche la ricarica bidirezionale e il sistema Plug and Charge per una connessione semplificata alle colonnine compatibili.

Abitabilità scandinava: spazio e materiali sostenibili

L'abitacolo della ES90 segue la filosofia del design scandinavo: linee pulite, materiali naturali e un'atmosfera luminosa. Il generoso passo di 3,10 metri garantisce spazio in abbondanza per tutti i passeggeri, sebbene nelle sedute posteriori il pavimento rialzato (necessario per ospitare la batteria) porti ad avere le ginocchia leggermente più alte rispetto a una berlina tradizionale.

I materiali impiegati puntano decisamente sulla sostenibilità, con un ampio utilizzo di elementi riciclati. Il connubio tra pelle, legno e alluminio crea un ambiente raffinato e accogliente, con assemblaggi impeccabili che trasmettono immediatamente la sensazione di un prodotto premium.

La praticità d'uso è garantita dal portellone posteriore che facilita l'accesso al bagagliaio da circa 400 litri, espandibile abbattendo il divano posteriore in configurazione 40:20:40. Completano la dotazione un vano di carico anteriore ("frunk") da 22 o 49 litri a seconda della versione e numerosi spazi portaoggetti, tra cui spicca la ricarica wireless ventilata per lo smartphone.

Una nuova ammiraglia dal prezzo ambizioso

Volvo ha ufficializzato il listino della ES90 per l'Italia. Si parte da 79 mila euro per la versione single motor. Si passa a 92.600 euro per la versione Twin Motor da 450 CV. Al vertice della gamma c'è invece la versione Twin Motor Performance da 680 CV che costa 98 mila euro.

L'insonorizzazione particolarmente curata, l'autonomia ai vertici della categoria e la possibilità di ricariche ultra-rapide rappresentano argomenti di vendita significativi per chi cerca un'auto elettrica premium per lunghi viaggi senza compromessi. La ES90 non è semplicemente un'evoluzione della gamma Volvo, ma un vero e proprio manifesto delle ambizioni del marchio svedese nell'era elettrica.