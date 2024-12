La BMW X5 plug-in diventa super potente con AC Schnitzer

AC Schnitzer ha presentato un nuovo kit di personalizzazione per la BMW X5, offrendo miglioramenti significativi in termini di prestazioni e design. Il tuner tedesco specializzato in BMW ha sviluppato migliorsmenti sia per la versione diesel 40d che per l'ibrida plug-in 50e.

Il kit di potenziamento porta la X5 40d da 352 CV a 382 CV, con una coppia massima di 780 Nm. Per la variante ibrida 50e, la potenza sale fino a 551 CV con 800 Nm di coppia. AC Schnitzer non si è limitata ad aumentare la potenza, ma ha ottimizzato l'intera esperienza di guida.

Sul fronte delle sospensioni, è stato introdotto un set di molle più rigide per migliorare la maneggevolezza. Il kit include anche distanziali omologati e cerchi esclusivi AC5 flow-forming da 22 pollici, disponibili in versione bicolore o nero lucido. Esteticamente, sono stati aggiunti nuovi componenti aerodinamici come splitter frontali, spoiler posteriore sul tetto e minigonne laterali. Questi elementi non solo migliorano l'aspetto della vettura, ma ne ottimizzano anche le prestazioni aerodinamiche.

L'abitacolo non è stato trascurato: AC Schnitzer ha installato esclusive palette del cambio e pedali in alluminio per creare un'atmosfera più sportiva. Questi dettagli completano la trasformazione della X5, rendendola più aggressiva sia esternamente che internamente.

Il kit di personalizzazione AC Schnitzer per la BMW X5 restyling si presenta come una soluzione completa per chi cerca prestazioni superiori e un look più audace, mantenendo al contempo l'affidabilità e il comfort tipici del marchio bavarese. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.