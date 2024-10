Addio esenzione bollo per auto ibride-benzina

La Regione Piemonte ha annunciato una modifica alla tassazione delle auto ibride benzina-elettrico. Dal 1° gennaio 2025, i veicoli di nuova immatricolazione saranno soggetti al 50% del bollo auto per i primi cinque anni, per poi pagare l'intero importo dal sesto anno in poi. La misura, inserita nella manovra presentata a Palazzo Lascaris, mira a generare un gettito annuo di quattro milioni di euro.

Questa nuova regolamentazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto all'attuale normativa. Attualmente, le auto ibride benzina-elettrico con potenza fino a 100 kW godono di un'esenzione totale dal bollo per cinque anni. Dal sesto anno, la tassazione varia in base alla potenza del veicolo.

La stretta fiscale coinvolgerà solo i veicoli di nuova immatricolazione.

Per le auto che hanno già beneficiato dell'esenzione quinquennale, è previsto un regime transitorio per il 2024, con il pagamento del 50% del bollo. La nuova normativa non si applica alle ibride con potenza superiore a 100 kW e a quelle diesel-elettriche, che continueranno a pagare l'intero importo.

Questa modifica legislativa riflette un bilanciamento tra incentivi all'adozione di veicoli a basso impatto ambientale e la necessità di aumentare le entrate regionali. L'impatto sui consumatori e sul mercato automobilistico locale sarà da monitorare nei prossimi anni.