D30 è una eBike in grado di percorrere le vie cittadine così come percorsi più tortuosi, non ha paura delle salite e offre un’autonomia che può arrivare ai 90 km. Ruote grandi, telaio in alluminio, freni potenti; se state cercando una bicicletta elettrica da usare tutti i giorni, per andare al lavoro e per qualche gita fuori porta nel weekend, potrebbe essere la bicicletta che fa al caso vostro. Andiamo a vedere come è fatta e come si è comportata nella nostra prova.

Come è fatta

Il telaio e il design è quello di una mountain bike, quindi con ruote grandi (da 27,5”), che, tuttavia, hanno una dentellatura non particolarmente pronunciata, adatta per l’asfalto ma idonea anche per strade bianche non troppo impegnative. Vi arriva in una scatola semi-assemblata, dovrete unicamente inserire la sella nel telaio, fissare il manubrio, installare la ruota superiore e i pedalini; operazioni che richiedono non più di dieci minuti. Menzione d’onore per il modo in cui viene inviata questa bicicletta: in una scatola che viene riempita di schiuma isolante e che la protegge durante il trasporto. Avendo provato diverse biciclette, non è anomalo che prodotti così ingombranti, ma delicati in alcune parti, possano essere danneggiati durante lo spostamento.

Davanti e dietro troviamo un impianto frenante idraulico a disco, in grado di bloccare la bicicletta istantaneamente. Il cambio Shimano a 11 rapporti, e il selettore a manubrio è veloce e preciso. Un faro anteriore a LED è in grado di illuminare discretamente la strada durante le ore notturne e si può accendere tramite un apposito pulsante a manubrio. È presente anche il faro posteriore, che tuttavia, deve essere acceso da un pulsante separato, quindi non è controllabile dalla centralina principale della bicicletta. Promossi il disegno del telaio e l’integrazione della batteria, che quasi non si vede. Differentemente da altri modelli economici, che prevedono un telaio modificato dove la batteria è stata collegata esternamente, in questo caso è tutto pulito e integrato. La batteria può essere rimossa facilmente, sbloccando una serratura, e può essere ricaricata sia da installata sia da scollegata.

Un ammortizzatore anteriore risulta efficiente e può essere regolato il precarico con un’apposita vite; assorbe bene le asperità del terreno, quantomeno in ambito cittadino e lavora molto bene sul terreno dissestato, a patto di non esagerare. La mancanza di un ammortizzatore posteriore si sente nei casi più estremi. Quando state percorrendo una strada liscia, potrete agire su una piccola leva che blocca l’intervento dell’ammortizzatore, permettendo così di ottenere la massima trazione, sia della pedalata sia, e soprattutto, dell’intervento del motore elettrico. Quest’ultimo è un modello da 250 Watt, che può, tuttavia, sprigionare una potenza di picco superiore e quindi essere utile nella ripresa e in condizioni di salita. Un display centrale, collegato a una pulsantiera laterale, permette di visualizzare la velocità e d’impostare il livello d’intervento del motore a supporto della pedalata. Ovviamente non mancano le altre informazioni, come ad esempio i chilometri percorsi, totali o parziali.

È legale?

Considerando le regole stringenti per la micromobilità in Italia, viene da chiedersi se ADO D30 sia totalmente legale o no, e la risposta in questo caso è positiva; ADO D30 ha tutte le caratteristiche per essere utilizzata sulle strade pubbliche dove vige il codice della strada.

Questo significa che è dotata degli indicatori di sicurezza, la massima velocità è di 25 km/h e non c’è alcun acceleratore, quindi è solo in pedalata assistita.

Tuttavia è possibile, se vorrete, renderla illegale, o meglio è possibile installare un acceleratore e sbloccare la velocità, nel momento in cui vorrete usarla in altre zone dove non bisogna seguire il codice della strada. Un filo a cui collegare l’acceleratore è già predisposto e questa azione sbloccherà la velocità massima, che per ADO D30 è di circa 40 km/h.

Come si guida?

ADO D30 è dotata di quattro modalità di guida, selezionabili dal computer di bordo. Una modalità “0” non attiva il motore, quindi potrete usarla come una normale bicicletta, e tre modalità di pedalata assistita che portano velocemente la bicicletta alle velocità di 12, 20 e 25 km/h. Come accennato non è presente un acceleratore, condizione che, assieme ad altre, la rendono completamente legale, ma per chi volesse aggiungere un acceleratore e sbloccare la massima velocità (per un uso in ambienti dove non vige il codice della strada), la massima velocità registrata si assesta intorno ai 40 km/h (con una persona di circa 75 kg alla guida).

Senza violare la legge, siamo felici di constatare che il motore interviene abbastanza velocemente (abbiamo usato modelli più reattivi, ma le prestazioni della ADO D30 sono soddisfacenti). In piano non abbiamo mai sentito la necessità di qualcosa di più, mentre solo in costante dislivello abbiamo dovuto accompagnare l’intervento del motore con una buona dose di forza fisica per mantenere un passo costante.

La potenza di frenata è ottima, gli ammortizzatori anteriori rispondono bene, seppur non siano estremamente veloci, mentre abbiamo apprezzato la possibilità di bloccarne l’intervento grazie alla levetta a manubrio; il telaio rigido, senza l’intervento degli ammortizzatori e le gomme gonfiate alla massima pressione consentita, fanno perdere un po’ di comfort, ma tutta la potenza del motore e della pedalata è trasferita alle ruote con perdite minime, assicurando una trazione superiore apprezzabile se la userete sempre su strade lisce e senza grosse buche.

Il computer di bordo è quasi sempre ben leggibile, soprattutto grazie alle dimensioni generose; solo in condizione di sole diretto impiegherete qualche secondo a mettere a fuoco le informazioni. La luce anteriore è sufficiente per spostamenti cittadini notturni, mentre non la consigliamo per spostarsi nel buio assoluto, e lo stesso vale per la luce posteriore.

Infine, il cambio Shimano risponde generalmente bene, con qualche capriccio per l’inserimento delle marce più alte. Riteniamo la quantità di rapporti più che idonea per gli spostamenti in città e su strade bianche; insufficiente invece se vorrete affrontare grandi dislivelli, situazione per cui, tuttavia, D30 non è pensata.

Autonomia

ADO comunica 90 km di autonomia, distanza raggiungibile unicamente con un buon apporto di forza umana, dunque senza utilizzare solo la terza velocità lasciando che sia il motore elettrico a fare la maggior parte del lavoro. Nelle condizioni peggiori riuscirete comunque a percorrere circa 60 km. L’indicatore di carica è presente sul display di controllo e, agendo su un pulsante sulla batteria stessa, che illumina quattro LED in base allo stato di carica. La peculiarità più interessante è la possibilità di ricaricare la batteria dopo averla scollegata dalla bicicletta.

Chi dovrebbe acquistarla?

ADO D30 è una eBike in grado di offrire un ottimo compromesso tra caratteristiche, prestazioni e prezzo. Non costa poco, poiché il prezzo si aggira intorno ai 2.000 euro, ma rispetto a molte concorrenti “economiche”, offre una cura superiore sia nella scelta dei materiali, sia nella cura costruttiva nonché design. Non è la solita bicicletta a cui è stato aggiunto un motore elettrico e una batteria, ma un prodotto pensato e realizzato da zero per offrire un buon compromesso.

Tra i 60 e i 90 km di autonomia, la completa legalità assieme alla possibilità d’installare un acceleratore, un ottimo impianto frenante, dei buoni ammortizzatori e una guidabilità che la rendono ottima per la città, ma anche per un po’ di fuoristrada se vorrete fare una gita nel weekend. Insomma, l’eBike adatta a chiunque voglia un modello da usare in molteplici situazioni, escludendo solo il fuoristrada puro. Per questi motivi, e soprattutto la superiorità tecnica rispetto altri modelli ad un prezzo lievemente più alto, ci fanno consigliare la ADO D30, conferendogli il nostro award.