La casa automobilistica italiana Aehra ha presentato il suo primo veicolo, un SUV elettrico, il cui nome non è ancora stato diffuso, con potenza di circa 800 cavalli. In attesa della presentazione ufficiale al pubblico, il marchio italiano ha deciso di non diffondere tutte le specifiche tecniche che andranno a caratterizzare il suo primo modello. Per la presentazione dovremo, infatti, attendere il Mimo 2023 che si terrà dal 16 al 18 giugno 2023 presso l’Autodromo di Monza.

Non credo la nostra vettura si possa definire semplicemente un SUV. Le dimensioni interne sono superiori, l’aspetto esterno è molto più aerodinamico, l’impronta a terra del veicolo è ridotta. Riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori e allungando il passo della vettura, abbiamo creato qualcosa di veramente unico. Sono convinto che le nostre soluzioni saranno dei trend, che molti altri seguiranno, queste le parole di Filippo Perini, capo designer Aehra, per commentare il nuovo veicolo.

Con un passo di tre metri, una lunghezza complessiva di cinque metri e una larghezza di due, il veicolo Aehra ha un peso di circa due tonnellate. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, come accennato in apertura, il brand non ha ancora diffuso i particolari ma sappiamo che avrà una potenza compresa tra 550 e 600 kW ed una velocità di 265 chilometri orari. Per quanto riguarda l’autonomia si parla di oltre 800 chilometri garantiti dall’ottimizzazione della gestione termica delle batterie. Tra le caratteristiche non mancano cerchi da 23 pollici all’anteriore da 24 pollici al posteriore.

Nella realizzazione del veicolo l’azienda ha deciso di fare della sostenibilità un tema chiave della progettazione e produzione del mezzo. A tal proposito, infatti, oltre alla scelta di elettrificare il mezzo, la casa automobilistica italiana Ahera ha deciso di adottare per la realizzazione di materiali riciclabili fino a cinque cicli.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato non ci sono notizie ufficiali. Il prezzo sarà invece compreso tra circa 160.000 e 180.000 euro.