BMW e altri marchi hanno già provato numerose formule di abbonamento dei propri veicoli senza tuttavia suscitare un vero e proprio interesse da parte della platea più prossima, forse perché l’auto viene considerato il secondo più grande investimento dopo l’abitazione è rimane quindi il desiderio di avere tutto a disposizione senza particolari compromessi.

A partire da luglio, BMW ha lanciato un nuovo programma di abbonamento per le principali funzionalità di lusso in Corea del Sud. Il programma è disponibile su numerosi modelli, inclusa la BMW Serie 3; da notare che, al momento, BMW non ha detto definito che questo programma rimarrà un’esclusiva del mercato coreano o se sarà semplicemente un banco prova per capire la ricettività del pubblico.

Come illustrato nello screenshot che riportiamo di seguito, tutte le funzionalità ora disponibili a listino saranno anche acquistabili in abbonamento; dal rumore dello scarico ai sedili riscaldati, letteralmente qualsiasi aspetto. A livello di prezzi, si passa dai 140 dollari dello scarico ai 18 dollari al mese per i sedili avanzati. Naturalmente rimane valida l’opzione dell’acquisto, formula per altro del tutto simile a quella disponibile da qualche periodo sul sito Porsche.

La lista degli accessori è lunga, ad esempio troviamo High Beam Assist (8,50 dollari al mese), volante riscaldato (10 dollari al mese), ADAS (308 dollari al mese) e BMW Drive Recorder (11 dollari al mese). Ciascuno di questi può essere acquistato interamente per una somma predeterminata. I continui sforzi di BMW per monetizzare ulteriormente i suoi prodotti sono comprensibilmente un argomento delicato per molti.

Se da un lato potrebbe rappresentare una formula interessante per i mesi più “estremi”, come inverno ed estate, dall’altro potrebbe far storcere il naso a tutti coloro che vedono l’acquisto di un’auto come una spesa a cui non pensare ulteriormente mese su mese, come invece si fa con tutti i vari servizi in abbonamento stile Netflix. Se dovesse prendere piede, con il nuovo servizio di BMW potreste acquistare telematicamente i sedili riscaldati di inverno e smettere di pagarli con i climi più miti.