Alfa Romeo: dal 2027 saranno disponibili solo modelli elettrici

L’apparizione ad inizio luglio del presunto nuovo marchio Alfa e-Romeo aveva sconcertato numerosi appassionati e lasciato intendere l’arrivo di una ondata di nuovi modelli, tutti caratterizzati da propulsori elettrici. In realtà, con e-Romeo, il Biscione voleva solamente lasciar intendere che prima o poi sarebbero arrivati modelli più green seguendo pertanto la strada già tracciata con Fiat e tutto il gruppo Stellantis.

Nel 2024 arriverà il primo modello a batteria e a partire dal 2027 la gamma Alfa Romeo offrirà solo modelli green a zero emissioni. Naturalmente, come per tutti i marchi o quasi, solo nei mercati principali dove sono in arrivo importanti restrizioni in materia di inquinamento saranno disponibili solo modelli elettrici: altrove, invece, saranno commercializzati anche versioni endotermiche.

Il processo di elettrificazione riguarderà anche i marchi premium di Stellantis come Lancia e DS; a partire dal 2024 entrambi i produttori avranno a listino solo proposte a batteria. Nella conference call sui risultati semestrali, Carlos Tavares ha inoltre confermato i colloqui con il Governo italiano per la trasformazione della fabbrica di Termoli in una Gigafactory dedicata alla produzione delle batterie.

Nell’arco dei prossimi due anni assisteremo all’arrivo di 11 vetture a batteria e 10 modelli ibridi. Più in dettaglio, nel secondo semestre del 2021, arriveranno sul mercato: un modello elettrico per Citroen, Opel e Peugeot e un’ibrida plug-in per DS, Jeep e Peugeot. Nel 2022 arriverà l’ibrida Tonale (Alfa Romeo) e proposte analoghe per Citroen, Dodge, Opel e Peugeot. Nello stesso anno assisteremo al debutto commerciale di un’elettrica di Citroen e della Maserati GranTurismo a batterie. Infine, nel primo trimestre del 2023, ci saranno le elettriche di casa Citroen, Jeep, Maserati e Peugeot.

Fiat, inoltre, tornerà a rivaleggiare nel segmento B abbandonato dopo il pensionamento della Punto: nessuna indiscrezione in merito ma si tratterà sicuramente di un modello che raccoglierà un numero di richieste decisamente elevato.