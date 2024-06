Alfa Romeo Junior è ancora più potente, quasi quota 300 cavalli

La nuova Alfa Romeo Junior Veloce, attesa con grande curiosità dagli appassionati, si prepara a sorprendere il mercato automobilistico essendo più potente del previsto. In origine annunciata con 240 CV, la versione elettrica della Junior sorprenderà con una potenza di 280 CV. Questo aumento di potenza è il risultato di ulteriori perfezionamenti apportati durante il processo di omologazione, permettendo così alla casa automobilistica italiana di far leva su prestazioni decisamente superiori.

Maggior potenza, un assetto più incisivo e sistema frenante evoluto: ecco gli ingredienti di questo allestimento

Non si tratta solo di una maggiore potenza; la Junior Veloce introduce miglioramenti specifici per massimizzare la performance e il divertimento alla guida. Gli aggiornamenti tecnici includono uno, unabbassato di 25 mm e barre antirollio specifiche per un inserimento in curva preciso e rapido. Inoltre, dispone di un'impiantistica frenante avanzata cone pinze monoblocco a 4 pistoni, nonché di un differenziale Torsen ottimizzato per una trazione eccezionale in ogni condizione di guida.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla scelta degli pneumatici. La Veloce monta infatti pneumatici da 20 pollici concepiti per veicoli elettrici ad alte prestazioni, assicurando livelli elevati di aderenza.

L'alta performance dell'Alfa Romeo Junior Veloce sarà messa alla prova sul prestigioso circuito delle Langhe del proving ground di Balocco, un luogo storico dove Alfa Romeo ha testato i suoi modelli più importanti negli ultimi decenni. Qui la compatta elettrica si confronterà con uno standard elevato, quello storico della competenza tecnica di Alfa Corse, noto per aver sviluppato auto per competizioni di alto livello come F1, DTM e Super Turismo.

Per quanto riguarda il prezzo, Alfa Romeo non ha ancora rilasciato dettagli definitivi, ma le prime indicazioni parlano di un prezzo di partenza attorno ai 39.500 euro per la Junior Veloce elettrica.