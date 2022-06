Il nuovo Alfa Romeo Tonale sta per arrivare nelle concessionarie italiane. A partire dal week end dell’11 e 12 giugno, infatti, il nuovo SUV della casa italiana sarà a disposizione dei potenziali acquirenti che potranno effettuare i consueti test ride per valutare al meglio la qualità del modello di Alfa Romeo.

Si tratta, quindi, di un momento chiave per il lancio commerciale del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il SUV, dopo la presentazione di febbraio, è già ordinabile da diverse settimane. Per gli utenti, però, si è trattato di ordini “a scatola chiusa”. Tra pochi giorni, invece, il nuovo Tonale sarà a disposizione di chi è interessato all’acquisto ma vuole prima provare il SUV.

Ricordiamo che, al lancio, la gamma dell’Alfa Romeo Tonale non sarà completa. Il SUV sarà ordinabile esclusivamente nella variante con motore 1.5 Hybrid declinato in due varianti, una da 130 CV ed una da 160 CV. Questa versione include un motore elettrico da 15 kW e 55 Nm che va ad affiancare il motore benzina. Non c’è però un sistema plug-in. A disposizione dei potenziali acquirenti ci saranno diversi allestimenti (Super, Sprint, Ti, Veloce e la serie di lancio Edizione Speciale). Il listino prezzi parte da 35.500 euro.

Sarà necessario attendere la seconda metà del 2022, invece, per registrare il debutto dell’attesa variante plug-in hybrid oltre che della variante diesel dell’Alfa Romeo Tonale. Il nuovo modello, in ogni caso, avrà il compito di rilanciare le vendite di Alfa Romeo. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane le vendite di Alfa Romeo potranno effettivamente beneficiare del successo del Tonale.