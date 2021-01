Alibaba e SAIC: svelate prime immagini dei veicoli elettrici IM

Sono state rese pubbliche alcune immagini di quelli che saranno i primi modelli di veicoli prodotti da IM, il nuovo marchio nato grazie alla collaborazione tra Alibaba e SAIC. A quanto pare, il marchio ha deciso di lavorare sulla produzione di veicoli elettrici premium e – le prime auto che verranno presentare sul mercato – saranno una berlina e un SUV. Per capire meglio quale sarà l’aspetto e quali saranno le specifiche tecniche definitive che andranno a caratterizzare i due modelli elettrici del marchio IM, sarà necessario attendere il Salone di Shanghai per la berlina e – molto probabilmente – il prossimo anno potrebbe essere svelato il SUV. Inoltre, non mancherà l’arrivo di un’ulteriore vettura della quale, però, ancora non è dato conoscere i dettagli.

Alcuni aspetti stilistici, andranno sicuramente a contraddistinguere i modelli del nuovo marchio IM, come ad esempio i gruppi ottici Matrix LED e le linee particolarmente articolate e accattivanti. Nello specifico, facendo riferimento alla berlina, è molto evidente il forte contrasto del tetto e il particolare taglio della linea di cintura, così come quello del montante posteriore. Per quanto riguarda invece il SUV, una delle caratteristiche che spicca maggiormente riguarda la portiera con apertura ad armadio. A differenza del crossover – del quale ancora non si hanno immagini degli interni – è stato possibile dare una prima occhiata agli elementi che andranno a caratterizzare l’abitacolo della berlina.

A quanto pare, quest’ultima sarà equipaggiata da un unico display da 39 pollici destinato al guidatore a al passeggero e da un ulteriore display centrale – verticale – da 12,8 pollici desinato invece agli altri comandi. Il nuovo marchio IM ha deciso di integrare – sulla berlina – anche 15 telecamere, 12 sensori per ultrasuoni, 5 radar e altri elementi destinati alla guida assistita. Per il momento, IM non è stato chiaro se sarà presente o meno Lidar, così come non è stato svelato se sarà presente – sempre in merito alla guida assistita – un livello 3 della scala Sae. Tuttavia, sembra essere stato confermato che la berlina sarà equipaggiata dal sistema Drive AGX Orin, dunque una tecnologia molto avanzata in questo settore.

Per quanto riguarda il powertrain, il veicolo in questione avrà un motore elettrico per asse, sarà in grado di erogare una potenza massima di 544 CV e una coppia di 700 Nm. Grazie a tali caratteristiche, la berlina potrà effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 3,9 secondi. Prevista la presenza di batterie allo stato solido fornite dall’azienda Catl e non mancherà l’accumulatore da 93 kWh, ma si potrà scegliere anche quello da 115 kWh, grazie al quale il veicolo potrà garantire un’autonomia di 874 km secondo il ciclo Nedc. Non mancherà anche la ricarica wireless con velocità di 11 kW.