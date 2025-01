Allarme sicurezza per 800.000 clienti Volkswagen

Un grave problema di sicurezza ha colpito circa 800.000 veicoli elettrici del gruppo Volkswagen, esponendo per mesi i dati sulla posizione dei veicoli online. La vulnerabilità, scoperta da un "whistleblower", e riportata dal magazine tedesco Der Spiegel, ha coinvolto anche i marchi Audi, Seat e Skoda.

Per chi non conoscesse il termine, un "whistleblower", detto anche in certi casi gola profonda, è un soggetto che denuncia, o riferisce alle autorità, pubblicamente o segretamente, attività illecite o fraudolente rilevate nel governo, in un'organizzazione pubblica, in un ente privato o in un'azienda.

La falla di sicurezza, originata dal software interno dei veicoli Volkswagen, sono mesi che potrebbe consentire a gruppi di malintenzionati di tracciare con precisione i movimenti dei conducenti. I dati, conservati nel cloud di Amazon, includevano informazioni dettagliate sull'accensione e lo spegnimento dei veicoli, nonché email, numeri di telefono e indirizzi dei conducenti in alcuni casi.

La posizione di circa 460.000 veicoli era tracciabile con estrema precisione.

La gravità della situazione è evidenziata dalla precisione dei dati: per i veicoli Volkswagen e Seat, la posizione era accurata fino a 10 centimetri, mentre per Audi e Skoda la precisione era di circa 10 km. Cariad, la sussidiaria di Volkswagen responsabile del software, ha dichiarato prontamente di aver risolto il problema, affermando che "i clienti non devono intraprendere alcuna azione, poiché non sono state compromesse informazioni sensibili come password o dettagli di pagamento".

Per quanto i dubbi permangono, specialmente nei possessori di un veicolo del gruppo Volkswagen, pare che non ci siano state fughe di informazioni tali da permettere una condivisione dei dati sensibili online.

Questo incidente, comunque, solleva importanti questioni sulla sicurezza dei dati nel settore automobilistico, specialmente in un'era di crescente connettività dei veicoli. La vulnerabilità esposta evidenzia la necessità di maggiori controlli e misure di sicurezza per proteggere la privacy degli utenti di veicoli elettrici e connessi.