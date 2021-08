America: scollega la Tesla dalla carica perché preoccupato possa esplodere

Le auto elettriche sono davvero sicure? Uno dei falsi miti più famosi riguarda proprio la sicurezza delle batterie e le loro facilità di esplosione; se da un lato c’è stato qualche episodio isolato che può aver dato seguito ad episodi di narrazione particolarmente avvincenti, dall’altro i numeri al momento a disposizione non confermano questa teoria. Insomma, le batterie sono sicure, sono isolate, ed è più facile che un motore endotermico vada in autocombustione spontanea piuttosto che un’auto elettrica possa esplodere.

Nonostante il concetto possa sembrare chiaro e giustificato anche da prove concrete, un cittadino americano si è dimostrato piuttosto preoccupato nel trovare una Model 3 in ricarica in una calda giornata estiva, tanto da scollegarla senza particolare timore. Il residente non si sarebbe solo preoccupato di scollegare l’auto, ma avrebbe lasciato anche un appunto al proprietario suggerendogli di cercare su Google episodi analoghi prima di ritrovarsi in spiacevoli situazioni.

L’idea che le batterie delle auto elettriche possano esplodere durante la ricarica nei mesi più caldi è ovviamente piuttosto ridicola; ormai, oggigiorno, le vetture sono così sofisticate da poter monitorare ed eventualmente mandare in protezione i circuiti di ricarica così da scongiurare ogni possibile guasto o problema. Una procedura analoga a quella che potete trovare negli smartphone o nelle fotocamere. Inoltre, un recente studio proprio di Tesla, indica come (al momento) gli incendi si verifichino statisticamente una volta ogni 320 milioni di chilometri percorsi. Un numero decisamente elevato e di gran lunga superiore ai 30 milioni registrati dalla National Fire Protection Association (NFPA) e dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti.

I casi davvero preoccupanti si possono contare sulle dita di una mano, di recente una Volkswagen ID.3 ha preso fuoco in modo anomalo nei Paesi Bassi e l’ultima Tesla a crear sospetto è stata in verità vittima di un incendio all’interno di un garage. La scintilla, infatti, non sarebbe partita dall’auto di Elon Musk ma da una fonte vicina.