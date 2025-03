Anche Toyota ha la sua microcar elettrica

Toyota si prepara a rivoluzionare il panorama della micromobilità urbana con un progetto ambizioso che potrebbe concretizzarsi entro i prossimi tre anni. Il quadriciclo elettrico leggero FT-Me (Future Toyota Micro Electric), ancora in fase prototipale, rappresenta la risposta giapponese alle europee Citroën Ami e Fiat Topolino, posizionandosi nella fascia più accessibile dei veicoli a zero emissioni. Benché manchi ancora l'approvazione definitiva dalla casa madre, il progetto nato dall'esperienza europea di Toyota appare ormai in fase avanzata e potrebbe trasformarsi in una gamma completa di soluzioni per la mobilità urbana sostenibile.

L'evoluzione della micromobilità Toyota

L'esperienza maturata durante le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo e Parigi ha fornito a Toyota il know-how necessario per sviluppare soluzioni di trasporto innovative. In quelle occasioni, l'azienda ha realizzato mezzi inclusivi e accessibili anche a persone con disabilità, come la Apm e la wheelchair e-puller, aprendo la strada a una nuova concezione di mobilità urbana.

A differenza di questi progetti speciali, la FT-Me (nome provvisorio) rappresenta il primo passo concreto verso una produzione di serie destinata al grande pubblico. Con una lunghezza inferiore ai 2,5 metri, questo veicolo a due posti promette di essere compatto esternamente ma sorprendentemente spazioso all'interno, rispondendo perfettamente alle esigenze della mobilità cittadina.

Prestazioni calibrate per l'ecosistema urbano

La vettura, guidabile anche con il patentino, raggiunge una velocità massima di soli 45 km/h, perfettamente in linea con i nuovi paradigmi della mobilità urbana.

L'autonomia stimata si aggira intorno ai 100 chilometri con una singola carica, sufficiente per coprire gli spostamenti quotidiani in ambito cittadino. L'innovativo tettuccio con pannelli solari integrati potrebbe aggiungere ulteriori 20-30 km di autonomia nelle giornate di sole, rappresentando un plus significativo rispetto ai competitor.

Il prezzo competitivo - presumibilmente sotto i 10.000 euro - è uno dei punti di forza su cui Toyota punta per conquistare una fetta di mercato significativa. A differenza della Mobilize Duo, non è prevista una versione "cargo" dedicata. La FT-Me risolve il problema del trasporto di oggetti ingombranti con una soluzione originale: il sedile del passeggero rimovibile permette di ricavare spazio aggiuntivo all'interno dell'abitacolo quando necessario.

L'interno è stato progettato con un approccio minimalista ma funzionale. L'infotainment si basa sull'integrazione dello smartphone personale, eliminando sistemi complessi e costosi. L'ampia superficie vetrata, superiore a quella delle concorrenti Ami e Topolino, garantisce un'eccellente visibilità, fondamentale nel traffico urbano e nelle manovre di parcheggio.

Una risposta ai nuovi paradigmi della mobilità

Questa sorta di Aygo in scala ridotta si propone come soluzione pratica per le città contemporanee, dove le zone a traffico limitato e le aree pedonali si espandono progressivamente. Con la sua impronta ecologica ridotta e le dimensioni contenute, la FT-Me potrebbe rappresentare il giusto compromesso tra mobilità individuale e rispetto dell'ambiente urbano.

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di elettrificazione di Toyota, che finora aveva concentrato i propri sforzi principalmente su ibrido e idrogeno. Con questo quadriciclo elettrico, l'azienda giapponese dimostra di voler presidiare anche il segmento entry-level della mobilità sostenibile, completando così la propria offerta in tutti i segmenti di mercato.