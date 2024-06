Android Auto 12.2 è in arrivo con una bella novità per chi usa i messaggi in auto

La recente disponibilità dell'aggiornamento Android Auto 12.2 in versione stabile segna un altro passo avanti per gli sviluppatori, che continuano a migliorare l'esperienza degli utenti. Questa volta l'aggiornamento interesserà maggiormente agli utenti di lingua tedesca: con questa nuova versione, i riassunti AI dei messaggi tramite Google Assistant ora sono disponibili anche in tedesco.

Questa funzionalità si rivela molto utile per gestire messaggi particolarmente lunghi, evitando così di distrarsi durante la guida. Gli utenti possono scegliere di far riassumere i messaggi tramite le impostazioni manuali di Android Auto o possono semplicemente chiedere vocalmente a Google Assistant di attivare la funzione. Inoltre, con un adattatore Android Auto wireless, gli utenti possono sfruttare questa funzione in modo ancora più agevole e senza fili.

Per coloro che prestano particolare attenzione alla privacy, è importante evidenziare che Google ha confermato che Google Assistant non salverà né i messaggi né i loro riassunti, e che queste interazioni non saranno utilizzate per addestrare il sistema di Large Language Model (LLM).

L'aggiornamento Android Auto 12.2 è disponibile per tutti gli utenti nel Google Play Store e può essere scaricato direttamente dall'app store. Per chi preferisce, esiste anche l'opzione dell'installazione manuale tramite APK Mirror, assicurando così un'alternativa accessibile per ottenere questa nuova versione dell'applicazione.

Sebbene non presenti novità rivoluzionarie nel comparto generale, Android Auto 12.2 introduce un'importante miglioria per quanto riguarda la fruibilità più estesa dei riassunti per i messaggi, rendendo la guida un'esperienza sempre più sicura e confortevole grazie agli avanzamenti nell'integrazione di AI e assistenti vocali.