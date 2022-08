Google ha iniziato a rilasciare Android Auto versione 8.0, ma nonostante il cambio generazionale, non c’è alcun segno dell’attesissima riprogettazione (Coolwalk). Negli ultimi mesi è stato anticipato un’importante riprogettazione del layout dello schermo dell’app dell’auto ma nonostante la nuova versione sembra che dovremmo attendere ancora qualche release prima di assistere al vero cambio radicale.

Il cambiamento più grande da aspettarsi è l’introduzione di un layout a schermo diviso in tre sezioni, che semplifica la modifica rapida dei contenuti multimediali e l’interazione con l’Assistente Google, senza dover sacrificare porzioni dello schermo come invece accade ora. Ancora più importante, la riprogettazione di Android Auto è destinata ad adattarsi meglio all’ampia varietà di forme e risoluzioni disponibili sulle auto moderne; come abbiamo rilevato anche noi in alcune prove stampa, non sempre Android Auto viene scalato correttamente sui sistemi di infotainment.

Questa settimana, Google ha iniziato il rollout di Android Auto versione 8.0 tramite il Play Store ed è quindi plausibile che Big G. possa rilasciare il nuovo layout nei prossimi giorni/settimane magari sotto forma di versione beta. La società per ora non ha condiviso alcuna sequenza temporale specifica. Cosa comprende quindi Android Auto 8? Diverse correzioni senza grandi cambiamenti visivi e degni di nota; crediamo che la nuova versione vada a correggere alcuni bug, piuttosto fastidiosi, emersi con l’aggiornamento 7.8, come, ad esempio, l’errore di “smartphone non compatibile”.

Se avete o utilizzate Android Auto con il cavo e siete alla ricerca di una soluzione più facile e immediata da utilizzare, a questo proposito ricordiamo sempre di consultare la nostra guida per scoprire come trasformare Android Auto nella versione più pratica wireless.