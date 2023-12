Apple, dov'è finito il CarPlay di nuova generazione?

La presentazione della nuova generazione di CarPlay durante il WWDC 22 da parte di Apple ha sollevato molteplici aspettative, ma con l'avvicinarsi del 2024, il silenzio attorno a questa nuova versione del software "made in Cupertino" sta diventando sospetto, soprattutto considerando la release ufficiale prevista entro la fine del 2023.

Nonostante gli sforzi nel migliorare alcuni aspetti di CarPlay nel corso degli anni, la sua diffusione è rimasta limitata. Seppur diversi produttori automobilistici offrono questa funzionalità di default, l'integrazione non è ancora così comune, soprattutto per quanto riguarda il numero di utenti attivi sulla piattaforma.

Questa limitata adozione, nonostante il debutto nel 2014 dopo averlo presentato come "iOS in the Car", evidenzia le sfide nell'implementare CarPlay come uno standard fra gli automobilisti.

Per questo motivo la nuova versione di CarPlay è stata presentata come un'ambiziosa estensione dell'integrazione di iOS nei sistemi a bordo delle auto. L'aggiornamento consentirebbe la visualizzazione di informazioni quali la velocità, la temperatura e persino i sensori di parcheggio tramite l'interfaccia di Apple.

Tuttavia, la complessità di questa nuova versione ha presentato delle ulteriori sfide per quanto riguarda l'integrazione di CarPlay, da parte di Apple, a livello hardware e software, specialmente in virtù del fatto che numerose case automobilistiche hanno mostrato riluttanza nell'autorizzare un'azienda terza a intervenire così profondamente nei loro sistemi.

Alcuni produttori automobilistici, come General Motors, hanno rimosso il supporto a CarPlay a favore del loro software integrato, mettendo in luce ulteriormente le difficoltà che Apple sta affrontando nel guadagnare terreno in questo ambito.

Questo potrebbe portare Apple a stipulare accordi specifici con alcuni produttori automobilistici o, in alternativa, a rilasciare la nuova versione di CarPlay solo su un numero limitato di vetture.

Nonostante i numerosi tentativi di ottenere informazioni da Apple, riguardo lo stato di sviluppo di CarPlay, nessuna testata giornalistica ha ottenuto, al momento, alcun tipo di risposta. Sul sito web di Apple, attualmente, l'arrivo della nuova versione di CarPlay risulta previsto entro la fine del 2023, e la pagina dedicata è immutata dalla presentazione del software avvenuta nel giugno 2022.

Tutti questi aspetti lasciano intendere che CarPlay potrebbe venire rilasciato in ritardo, magari subendo pesanti modifiche per agevolarne il supporto su un numero maggiore di vetture.