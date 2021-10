Arriva S1-X, monopattino elettrico da gara: raggiunge i 100 km/h

Sicuramente, il monopattino elettrico, è uno dei mezzi di trasporto del quale – ultimamente – si discute spesso e volentieri. Ebbene, così come accade per auto, moto, biciclette e non solo, anche questo piccolo veicolo a due ruote sembra essere pronto a scendere in pista. Infatti, a seguito del grande consenso mostrato da parte dei cittadini nei confronti dei monopattini elettrici, sono stati realizzati gli incredibili S1-X, prodotti dall’azienda YCOM. Si tratta di prodotti che presentano caratteristiche estremante innovative infatti, questi veicoli a due ruote a zero emissioni, sono stati realizzati con un telaio in fibra di carbonio e alluminio ed hanno un peso complessivo di 35 kg.

Inoltre, è presente una batteria da 1,5 kWh e due motori grazie ai quali è possibile erogare una potenza pari a 16 CV. Tuttavia, avvalendosi dell’overboost è possibile avere una potenza del 20% in più nel momento in cui si percorre una rettilineo. L’aspetto più sensazione del monopattino S1-X riguarda il fatto che riesce a raggiungere una velocità massima di ben 100 km/h, dunque più del doppio rispetto ad un normale monopattino elettrico. Per il momento, i veicoli in questione stanno ancora affrontando i consueti test e i primi 10 esemplari realizzati sono scesi in pista con la potenza al 40%. Tra non molto, tuttavia, la potenza verrà portata al 70% in modo tale da poter a punto importanti parametri, tra cui l’assetto e l’erogazioni.

Ovviamente, è indispensabile dare la possibilità – a chi sarà alla guida del monopattino S1-X – fare pratica e prendere dimestichezza. L’azienda YCOM sembra aver affermato che la produzione dei veicoli verrà terminata in tempo per poter partecipare alla prima stagione del nuovo campionato – che avrà inizio del 2022 – interamente dedicato ai monopattini elettrici. A quanto pare, i circuiti sui quali si effettueranno le gare, avranno una lunghezza compresa tra gli 800 e i 1.200 metri e, ogni manche, potrà prevedere dai 10 ai 12 giri.