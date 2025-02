Assicurazioni per i monopattini elettrici: quanto costano e come funzionano?

L’aumento della popolarità dei monopattini elettrici ha portato con sé nuove esigenze in termini di sicurezza e responsabilità. La diffusione di questi mezzi di trasporto urbano ha fatto emergere l’importanza di una regolamentazione che possa permetterne un utilizzo più consapevole a tutela non solo del conducente, ma anche di tutti gli altri utenti della strada. Il nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre 2024 ha introdotto disposizioni specifiche per i monopattini elettrici, riconoscendoli come dispositivi di mobilità personale e definendone chiaramente le modalità di utilizzo. Le norme evidenziano l'importanza della sicurezza sia per chi li utilizza che per gli altri utenti della strada. In particolare, viene sottolineato che il monopattino elettrico deve essere dotato dei dispositivi di sicurezza necessari, come luci anteriori e posteriori, indicatori di direzione e sistemi di frenata efficienti, per garantire una migliore visibilità e controllo in ogni condizione di circolazione. Inoltre, il conducente è tenuto ad indossare il casco e, soprattutto, ad assicurare il veicolo. Proprio l'assicurazione è uno dei temi più caldi. Per capire meglio come funziona e quanto costa, vi proponiamo questo articolo di approfondimento.

Il contesto normativo

Negli ultimi anni le normative hanno cominciato a prendere in considerazione la presenza massiccia dei monopattini elettrici nelle città. Molti Paesi hanno adottato regolamenti specifici che richiedono almeno una copertura di responsabilità civile per i conducenti. Questa obbligatorietà nasce dall’esigenza di proteggere pedoni e altri utenti della strada, garantendo un risarcimento in caso di incidenti. La legislazione impone agli utilizzatori di scegliere una polizza assicurativa che rispetti tali requisiti, assicurando una guida responsabile e sicura.

Il Codice stabilisce che l'utilizzo del monopattino elettrico è consentito principalmente sulle piste ciclabili o, in assenza di queste, sulla carreggiata nelle aree in cui il limite di velocità non superi i 50 km/h. In questo modo si cerca di evitare conflitti con i pedoni, poiché la circolazione sui marciapiedi è generalmente vietata, salvo autorizzazioni specifiche rilasciate dai regolamenti comunali. L'obiettivo è garantire una separazione chiara tra i diversi utenti della strada, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la sicurezza complessiva.

Tra le altre novità, il Codice della Strada prevede un limite di velocità per i monopattini elettrici, fissato generalmente a 25 km/h nelle aree urbane. Questa limitazione è stata pensata per adeguarsi alle condizioni di traffico cittadino, in cui il rispetto dei limiti di velocità si rivela fondamentale per la tutela di pedoni e ciclisti. Inoltre, alcune normative locali possono introdurre ulteriori restrizioni in specifiche zone, come ad esempio le aree a traffico limitato, dove l'utilizzo del monopattino può essere regolamentato in modo più restrittivo.

Oltre alle disposizioni per l’utilizzo, è stato introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile (RC) analoga a quella prevista per automobili e motocicli. Tale obbligo diventerà operativo solo dopo la pubblicazione dei decreti attuativi da parte del Ministero dei Trasporti, prevista entro quattro-sei mesi dall’entrata in vigore della riforma. Nel frattempo, i possessori di monopattini elettrici dovranno prepararsi ad adeguarsi alle nuove regole, in quanto la circolazione senza copertura assicurativa regolare comporterà sanzioni amministrative, con importi che variano dai 100 ai 400 euro.

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione della targa. La nuova normativa prevede il rilascio di un apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità definite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Secondo le ultime notizie, il contrassegno presenterà uno sfondo giallo e sarà composto da tre lettere e tre numeri disposti su due righe.

Quanto costa l’assicurazione per i monopattini elettrici

Il funzionamento delle assicurazioni per monopattini elettrici si basa su meccanismi simili a quelli di altre polizze per veicoli a motore, con alcune specificità legate alla natura e all’uso del mezzo. La copertura minima di solito riguarda la responsabilità civile, proteggendo il conducente in caso di danni a terzi. A seconda della compagnia assicurativa è possibile integrare polizze aggiuntive, come la copertura contro furti e vandalismi o la protezione in caso di danni accidentali al monopattino stesso. La sottoscrizione di una polizza comporta una valutazione del profilo del conducente, delle caratteristiche del mezzo e dell’area geografica di utilizzo, al fine di determinare il premio assicurativo. Le compagnie applicano tariffe che variano in base al rischio percepito e alla frequenza d’uso del monopattino.

Gotrax via Unsplash

Il costo delle assicurazioni per monopattini elettrici è generalmente contenuto rispetto a quello di altri mezzi di trasporto, ma varia notevolmente in base a diversi fattori. Il luogo di residenza gioca un ruolo fondamentale, dato che in aree ad alta densità di traffico pedonale o stradale i premi possono essere più elevati. Anche l’età e l’esperienza del conducente influiscono sul costo, con polizze che premiano la guida responsabile e senza incidenti. Le caratteristiche tecniche del monopattino, quali potenza e velocità massima, possono modificare il profilo di rischio e, di conseguenza, l’importo del premio. Ad esempio, alcune compagnie offrono coperture base che partono da circa 50 a 70 euro all’anno, mentre polizze con garanzie più complete, comprensive di tutela contro furti e atti vandalici, possono raggiungere i 100 o 150 euro annui. In contesti ad alto rischio o per utilizzi intensivi il premio potrebbe salire anche fino a 200 euro all’anno.

Le tipologie di coperture disponibili

Il mercato assicurativo offre due principali opzioni per i proprietari di monopattini elettrici. La prima opzione è rappresentata dalla polizza RC Capofamiglia, che estende la tutela all’assicurato e alla sua famiglia, coprendo diverse tipologie di eventi, compresi i danni a terzi durante la guida. I costi di questa polizza partono da circa 70 euro l’anno e possono aumentare in base alle garanzie aggiuntive incluse e al numero di persone coperte.

La seconda opzione è la polizza di Responsabilità Civile specifica per monopattini elettrici, studiata per coprire esclusivamente i danni arrecati a terzi o a oggetti di terzi. Questa copertura prevede premi che variano generalmente da 40 euro fino a oltre 200 euro l’anno, a seconda del massimale, della franchigia e delle garanzie accessorie come la tutela legale e l’assicurazione infortuni per il conducente. Queste soluzioni permettono ai proprietari di scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze, in vista dell’entrata in vigore obbligatoria della normativa.

Conclusioni

L’assicurazione per monopattini elettrici rappresenta una soluzione indispensabile per garantire la sicurezza e la tranquillità dei conducenti e degli altri utenti della strada. Comprendere come funziona la polizza, quali sono i costi e quali fattori influenzano il premio è il primo passo per effettuare una scelta informata. Un’analisi accurata del mercato e una valutazione delle proprie esigenze permettono di individuare la soluzione più adatta, contribuendo a una guida responsabile e a una maggiore sicurezza nel contesto urbano. Con l’evoluzione delle normative e l’incremento dell’uso di questi mezzi, essere assicurati diventa non solo una questione di obbligo legale, ma anche di senso civico e di rispetto per la comunità.

Alcuni modelli suggeriti

Il monopattino X-Drive M1 di Nilox rappresenta un'evoluzione nel campo della mobilità urbana, combinando sicurezza, tecnologia e praticità. Dal punto di vista della sicurezza, il veicolo è equipaggiato con manopole antibatteriche fluorescenti, elementi riflettenti e un sistema di illuminazione avanzato che include frecce direzionali integrate nel LED posteriore.

La tecnologia smart è al centro di questo modello, che offre tre modalità di velocità regolabili (6, 20 e 25 km/h) con funzione cruise control. L'innovativo sistema di accesso utilizza una chiave NFC che può essere replicata sullo smartphone, mentre il display fornisce chiari segnali diagnostici in caso di problemi.

Le prestazioni sono notevoli considerando il peso contenuto di soli 13,8 kg. Il motore da 350W, dotato di modalità torque per affrontare le salite, garantisce un'autonomia di 25 chilometri. La sicurezza è garantita da un sistema di frenata dual: disco posteriore ed elettrico anteriore.

Il design si distingue per il manubrio personalizzato con logo Nilox illuminato e touch & feel distintivo, completato da un pratico parafango posteriore. Particolarmente importante è la conformità alle normative italiane, che permette di limitare la velocità a 6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h negli altri contesti urbani.

La dotazione di sicurezza è completata da un cicalino sonoro, indicatori di direzione e un sistema di illuminazione completo con luci anteriori bianche o gialle e posteriori rosse, rendendo questo monopattino adatto all'uso in ogni condizione di visibilità.





Il Pro-II Evo rappresenta un significativo passo avanti nella sicurezza dei monopattini elettrici, grazie alla sua dotazione avanzata di dispositivi di sicurezza. Il veicolo è equipaggiato con un campanello elettronico certificato ISO, un sistema di indicatori direzionali ad alta visibilità integrati nella struttura, e un sistema di frenata potenziato che utilizza una doppia leva per garantire un controllo più preciso ed efficace della frenata.

Un elemento distintivo di questo modello è il sistema di sospensioni complete, con ammortizzatori sia all'anteriore che al posteriore. Questa caratteristica tecnica è particolarmente importante in ambito urbano, dove permette di affrontare con sicurezza e comfort le irregolarità tipiche del manto stradale cittadino, come tombini, pavé o piccole buche.

Per quanto riguarda l'autonomia, il monopattino è dotato di una batteria da 360 Wh che consente di percorrere distanze fino a 40 chilometri con una singola carica. Il design è stato ottimizzato per la praticità d'uso, con una porta di ricarica posizionata strategicamente sul lato della pedana per facilitare le operazioni di ricarica.

La scelta del magnesio come materiale per il telaio rappresenta un eccellente compromesso tra leggerezza e resistenza strutturale. Questo materiale, combinato con un sistema di chiusura easy-folding ben progettato, rende il monopattino particolarmente maneggevole quando deve essere trasportato chiuso, ad esempio sui mezzi pubblici o in ufficio.

La sicurezza è ulteriormente rafforzata da un sistema di illuminazione completo che comprende luci anteriori bianche o gialle e posteriori rosse, oltre ai già citati indicatori di direzione e al cicalino sonoro. Il sistema di frenata su entrambe le ruote completa la dotazione di sicurezza, rendendo questo monopattino particolarmente adatto all'uso urbano in qualsiasi condizione di luce.





Il design del F40I è stato accuratamente studiato per ottimizzare sicurezza e comfort di guida. Un elemento chiave è il posizionamento strategico della batteria nella pedana, che abbassa il centro di gravità del veicolo garantendo una maggiore stabilità durante la marcia. Le ruote pneumatiche da 10 pollici con camera d'aria integrata completano questo approccio alla sicurezza, offrendo un'eccellente capacità di assorbimento degli urti e permettendo di affrontare con sicurezza anche terreni irregolari.

Le prestazioni sono notevoli per un mezzo urbano: il motore da 350W permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e di affrontare pendenze fino al 20%, mentre l'autonomia di 40 chilometri garantisce ampia libertà di movimento. Il sistema di gestione dell'energia è particolarmente sofisticato, grazie all'integrazione di una frenata rigenerativa che recupera l'energia in fase di rallentamento per ricaricare la batteria al litio. La sicurezza in frenata è garantita da un doppio sistema indipendente, con freno elettronico all'anteriore e a disco al posteriore.

L'interfaccia utente è stata progettata per essere intuitiva e ricca di informazioni, con un pannello di controllo digitale a LED che visualizza il livello della batteria, la velocità istantanea e lo stato della connessione Bluetooth. Il sistema offre quattro modalità di guida distinte: Eco Mode per massimizzare l'autonomia, Standard Mode per un uso bilanciato, Sport Mode per le massime prestazioni, e Walk Mode per gli spostamenti a passo d'uomo.

La praticità d'uso quotidiano è stata una priorità progettuale: nonostante un peso di 18 kg, il monopattino può essere ripiegato con una sola mano in due semplici mosse, rendendolo facilmente trasportabile. La dotazione di sicurezza è completa, con luci anteriori bianche o gialle, posteriori rosse, indicatori di direzione e cicalino sonoro.

Un elemento particolarmente innovativo è lo Smart Battery Management System (BMS), che monitora costantemente le prestazioni della batteria. Questo sistema, lavorando in sinergia con la frenata rigenerativa, ottimizza l'utilizzo dell'energia, rendendo il F40I un veicolo particolarmente efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente.