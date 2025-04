Aston Martin DBX S: 727 CV per dominare la strada

Nata per stupire, potenziata per dominare. La nuova Aston Martin DBX S irrompe sul mercato come risposta definitiva a chi cercava il massimo delle prestazioni nel segmento dei super SUV di lusso. Il marchio britannico ha spinto oltre ogni limite il suo modello di punta, superando persino la già impressionante DBX707 con un concentrato di potenza, tecnologia e raffinatezza stilistica che ridefinisce gli standard della categoria. Parliamo di un veicolo che non solo promette prestazioni da supercar con i suoi 727 cavalli, ma che si distingue anche per soluzioni estetiche e tecniche di assoluta eccellenza, rendendo chiare le ambizioni di Aston Martin di conquistare la corona nel segmento dei SUV ultra-performanti.

La vera rivoluzione della DBX S si nasconde sotto il cofano, dove gli ingegneri Aston Martin hanno riprogettato il già potente V8 biturbo da 4.0 litri portandolo a erogare ben 727 cavalli e 900 Nm di coppia massima. L'intervento non si è limitato a un semplice incremento di potenza: le nuove turbine, derivate direttamente dalla hypercar Valhalla, rappresentano un trasferimento tecnologico dal programma motorsport alla produzione di serie. Il motore è stato completamente rivisto negli elementi interni e nella gestione elettronica per garantire un'erogazione più aggressiva, particolarmente evidente quando si spinge il propulsore agli alti regimi.

Questa potenza straordinaria viene gestita da un sistema di trazione integrale a ripartizione variabile e da un cambio automatico a nove marce privo di convertitore, la cui taratura è stata specificamente affinata nelle modalità Sport e Sport+ per esaltare il carattere sportivo del veicolo. Il risultato si traduce in numeri da vera supercar: 3,3 secondi per raggiungere i 100 km/h da ferma e una velocità massima di 310 km/h, valori che posizionano la DBX S ai vertici assoluti della categoria.

L'assetto e l'impianto frenante carboceramico riprendono le soluzioni già introdotte sull'ultima versione della DBX707, ma con una messa a punto specifica per gestire il surplus di potenza. Il servosterzo è stato ricalibrato per offrire una risposta più diretta e precisa, elemento fondamentale per un SUV di queste dimensioni e prestazioni che deve comunque garantire maneggevolezza in ogni situazione di guida.

Design che comunica potenza

Sul fronte estetico, la DBX S si distingue immediatamente dalle altre versioni della gamma grazie a un design più aggressivo e funzionale. Il frontale presenta una nuova mascherina nera che può essere sostituita, a richiesta, con una versione in materiali compositi ispirata alla DBS 770 Ultimate. Lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore sono stati completamente ridisegnati per ottimizzare l'aerodinamica e sottolineare il carattere sportivo del veicolo.

Particolarmente distintivo è il nuovo design degli scarichi, che adotta una disposizione verticale delle due coppie di terminali, disponibili con finitura lucida o opaca a scelta del cliente. I loghi "S" sono presenti in vari punti della carrozzeria, incluse le fiancate, dove spiccano con la caratteristica finitura metallica contornata da un profilo rosso, dettaglio che richiama immediatamente la natura high-performance del veicolo.

L'abitacolo non è da meno, con sedili sportivi rivestiti in una combinazione di Alcantara e pelle semi-anilina, impreziositi da un motivo a spina di pesce nella parte centrale. Lo stesso motivo si ritrova nel rivestimento del tetto, disponibile anche in versione carbonio. I loghi "S" e le finiture specifiche completano un ambiente che coniuga sportività ed esclusività in modo impeccabile.

Personalizzazione estrema e dieta intensiva

Aston Martin ha previsto per la DBX S un programma di personalizzazione che permette ai clienti di rendere unico il proprio esemplare. Attraverso specifici pacchetti opzionali, è possibile ridurre significativamente la massa totale del veicolo, migliorandone ulteriormente le prestazioni. Le opzioni includono appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, la già citata mascherina in materiali compositi, cerchi in magnesio da 23 pollici e un imponente tetto in carbonio che si estende per quasi 3 metri quadrati.

Quest'ultima soluzione non solo riduce il peso ma incide positivamente anche sul bilanciamento dinamico del veicolo, pur richiedendo la rinuncia alle barre laterali. Per chi desidera un look ancora più distintivo, sono disponibili tre speciali livree con grafiche nelle tinte Rosso Corsa Red, Trophy Silver e Podium Green, chiari riferimenti al mondo delle competizioni automobilistiche.

Per i clienti con esigenze ancora più specifiche, il reparto Q by Aston Martin è pronto a realizzare personalizzazioni su misura, assecondando qualsiasi richiesta. Gli ordini per la nuova DBX S apriranno a breve, con prezzi ancora da definire, mentre le prime consegne sono previste per l'ultimo trimestre dell'anno, giusto in tempo per chiudere il 2025 con un nuovo punto di riferimento nel panorama dei super SUV.