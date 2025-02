Audi confessa: "I nostri interni erano più pregiati in passato"

Audi, la celebre casa automobilistica "premium" tedesca, ha riconosciuto un calo nella qualità dei materiali utilizzati per gli interni delle sue auto più recenti, promettendo di tornare presto agli standard elevati del passato. L'ammissione è arrivata durante la presentazione del nuovo SUV Q5, in risposta alle critiche di giornalisti e clienti.

La reputazione di Audi come produttore di auto di lusso con interni raffinati e materiali pregiati, consolidatasi dagli anni '90, ha subito una battuta d'arresto negli ultimi tempi. Osservando i nuovi modelli come A6 e-tron, Q5 e A5, emergono criticità nella scelta dei materiali, con un maggiore utilizzo di plastiche rigide e finiture che potrebbero deteriorarsi nel tempo.

Audi promette miglioramenti con i prossimi restyling dei modelli recenti.

Oscar da Silva Martins, responsabile della comunicazione prodotto di Audi, ha dichiarato apertamente: "In passato la nostra qualità era sicuramente migliore, ma torneremo a quei livelli". Ha inoltre riconosciuto che l'azienda potrebbe aver sottovalutato le aspettative di clienti e media, effettuando tagli ai costi in aree sbagliate.

La casa di Ingolstadt non è l'unica ad affrontare questa problematica. Anche Mercedes ha registrato un calo qualitativo degli interni, mentre BMW aveva attraversato una fase simile all'inizio degli anni 2010, riuscendo poi a migliorare.

Secondo fonti interne al settore, l'inasprimento delle normative su emissioni, sicurezza e omologazione sta incidendo pesantemente sui costi di sviluppo delle auto, portando i costruttori a cercare risparmi in altre aree. Tuttavia, per i marchi premium tedeschi come Audi, la qualità costruttiva rappresenta un punto di forza da preservare.

L'ammissione di Audi e la promessa di miglioramenti segnalano una presa di coscienza del problema. Resta da vedere come e quando l'azienda riuscirà concretamente a riportare i suoi interni agli standard qualitativi che l'hanno resa famosa, senza compromettere la competitività dei prezzi in un mercato sempre più sfidante.

La vicenda Audi solleva interrogativi più ampi sull'equilibrio tra costi di produzione, normative sempre più stringenti e aspettative dei clienti nel segmento premium. La capacità di offrire tecnologia avanzata e materiali di pregio a prezzi sostenibili sarà una sfida cruciale per tutti i costruttori di auto di lusso nei prossimi anni.